²¬»³¸©¹âÎÂ»Ô¤Î¹â¹»¤ËÀ¸ÅÌ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹â¹»À¸¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬¤Ç¤¤¿¡ª¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤â¤Î¤Å¤¯¤ê·Ï¤ÎÀìÌç¹â¹»¤Ç¤ÏÆüËÜ½é¡ª½Ð»ñ¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤äÂ´¶ÈÀ¸¡Ú²¬»³¡Û
¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¤³¤ÎÆü¡Ê12Æü¡ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï²¬»³ÃÏÊýË¡Ì³¶É¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ËÀßÎ©¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÅÐµ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡×
¹âÎÂ¾ëÆî¹â¹»¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖJONAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤äÂ´¶ÈÀ¸¤¬½Ð»ñ¤·À¸ÅÌ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê·Ï¤ÎÀìÌç¹â¹»¤Ç¤ÏÆüËÜ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä»º¶È¿¶¶½¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬´ë²è¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ç¼ý±×²½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹âÎÂ¾ëÆî¹â¹»1Ç¯¡¡Æ£¸¶±ÊÆá¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Þ¤À²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¹»¤Ë¤ÏÅÅµ¤²Ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¡¦´Ä¶²Ê³Ø²Ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÏÍ»Ö¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿25¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´ÇÈÄ¤ÎÀ©ºî¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥í¥´¥Þー¥¯¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÂÇ¹ç¤»¡£»²²Ã¤·¤¿¹âÎÂ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÀìÌ³Íý»ö¤â´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹âÎÂ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¡±óÆ£ÀµÇîÀìÌ³Íý»ö¡Ë
¡Ö¹â¹»¤¬JONAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Î´¶³Ð¡×¤Ë´üÂÔ
²ñ¼ÒÀßÎ©¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤¬±Ä¶È³èÆ°¤â¡£
Ë¬¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Ï¥¢¥æ¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹âÎÂ¾ëÆî¹â¹»1Ç¯¡¡¾®¸¶Âçµ±¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤È¤«¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤È¤Æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ò¤È¸À¤Ò¤È¸À¤ËÀÕÇ¤´¶¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊµûÉÙ¡¡ÅÚ°æÉÙ¹°ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Î´¶³Ð¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÃÒ·Ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍê¤â¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
²ñ¼Ò¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³°Éô¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤¬½õ¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹âÎÂ»Ô³Ø¹»Ï¢·È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡¡²£»³¹°µ£¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç±Ä¶È³èÆ°¤·¤¿¤ê¡¢´ë²è¤·¤¿¤ê¹Êó¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬ÀÑ¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¹âÎÂ¾ëÆî¹â¹»3Ç¯¡¡ÅÚÁÒ°¦Ì¤¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£