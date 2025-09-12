フランス発人気ミステリーのアメリカ版『ハイ・ポテンシャル』シーズン2、予告編が解禁

人気ミステリー・ドラマシリーズ『ハイ・ポテンシャル』シーズン2が9月17日（水）よりDisney+（ディズニープラス）のスターにて独占配信。第7話までは毎週水曜に配信され、第8話以降は2026年1月に配信予定。

そしてこの度、警察の相談役として捜査を手伝う主人公モーガンに新たな危険が迫る予告編が解禁となった。

『ハイ・ポテンシャル』概要

フランスのテレビ史上歴代3番目の視聴者数を誇る人気ドラマシリーズのアメリカ・リメイク版『ハイ・ポテンシャル』は、人並外れた頭脳を持つシングルマザーで清掃員のモーガン（ケイトリン・オルソン）が活躍する、1話完結型の新感覚ミステリー・ドラマシリーズ。

物語の主軸は型破りな捜査スタイルであっという間に事件を解決してしまうモーガンと、規則に厳しいベテラン刑事カラデック（ダニエル・サンジャタ）という異色コンビ。毎話で披露するオシャレなファッションや破天荒なキャラクター、そして3児の母というギャップたっぷりのモーガンがスタイリッシュに難事件を解決していく姿がクセになると多くの海外ドラマファンを魅了している。

今年はじめにシーズン1がディズニープラスで配信スタートするとすぐに大きな反響が寄せられた。そんな中、ついに9月17日（水）よりディズニープラスにて『ハイ・ポテンシャル』シーズン2が独占配信開始することが決定した。

本作のクリエイター／脚本を務めるのはエミー賞ノミネート作品の『グッド・プレイス』やエミー賞受賞作品の『LOST』、そして映画『オデッセイ』ではアカデミー賞にノミネートされたドリュー・ゴダード。

主人公のモーガン役は『ファインディング・ドリー』でジンベエザメの女の子デスティニーの声を務め、2005年から20年続く人気コメディ『フィラデルフィアは今日も晴れ』のデアンドラ・“スウィート・ディー”・レイノルズ役として知られるケイトリン・オルソンが演じる。

他にもダニエル・サンジャタ（『プラダを着た悪魔』『ダークナイト ライジング』）、ジャヴィシア・レスリー（『BATWOMAN／バッドウーマン ザ・ニュー・パワー』）、デニス・アクデニス（『ダム・マネー ウォール街を狙え!』）、ジュディ・レイエス（『scrubs 〜恋のお騒がせ病棟』）などが出演している。

『ハイ・ポテンシャル』シーズン2 予告編

シーズン2の配信を待ち望む声が多数寄せられる中、一足先に予告編が解禁！

正式に警察の相談役に就任したモーガンが、いつものごとく事件現場に残されたわずかな痕跡から手がかりを見つけ、捜査を進行していく様子が描かれている。今回も順調に事件解決へと進んでいるかに見えたが、警察を翻弄する不可解な事件が起こる。捜査中、「Let’s play（ゲームをしよう）」と書かれたパズルを発見し不穏な空気を察知したモーガンは、すべては“ゲームメーカー”によるものではないかと推測する。

しかし捜査は難航し、事件はより深刻な展開に。ついには警察自体が標的となり、彼女の子どもたちにも危険が迫る――。さらに、消息不明だった元夫のローマンが生存していることも判明するなど、波乱の展開となっている。

スリリングな犯罪捜査だけでなく、家族の絆を感じられるドラマ『ハイ・ポテンシャル』シーズン2は9月17日（水）より独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

