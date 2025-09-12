ÂæÏÑ³ô¡¢5ÆüÏ¢Â³¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë12Æü¤ÎÂæÏÑ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢²Ã¸¢»Ø¿ô¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ258.93¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1.03¡ó¡Ë¹â¤Î2Ëü5474.64¤À¤Ã¤¿¡£5ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬¤¤¤º¤ì¤â»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÂæÏÑ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥á¥â¥ê¡¼´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬µÞ¿¤·¤¿¡£¼çÎÏ³ô¤ÏÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬Á°ÆüÈæ1.61¡ó¹â¡¢½ªÃÍ¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤Î1260ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó6144±ß¡Ë¤òÉÕ¤±¤¿Â¾¡¢¹ã³¤¡Ê¥Û¥ó¥Ï¥¤¡ËÀºÌ©¹©¶È¤Ï1.40¡ó¹â¡¢ÎþÈ¯²Êµ»¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï0.34¡ó¹â¤È¤¤¤º¤ì¤â¾å¾º¤·¤¿¡£
¡Ê¸â²È¹ë¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬¤¤¤º¤ì¤â»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÂæÏÑ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥á¥â¥ê¡¼´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬µÞ¿¤·¤¿¡£¼çÎÏ³ô¤ÏÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬Á°ÆüÈæ1.61¡ó¹â¡¢½ªÃÍ¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤Î1260ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó6144±ß¡Ë¤òÉÕ¤±¤¿Â¾¡¢¹ã³¤¡Ê¥Û¥ó¥Ï¥¤¡ËÀºÌ©¹©¶È¤Ï1.40¡ó¹â¡¢ÎþÈ¯²Êµ»¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï0.34¡ó¹â¤È¤¤¤º¤ì¤â¾å¾º¤·¤¿¡£
¡Ê¸â²È¹ë¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë