A¤§! group¡¢MC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¡ª¿·ºî¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD½é²óÈ×¤Ë¼ýÏ¿
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
A¤§! group¤¬¡¢2·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô30¸ø±é¤Ç36Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤ò9·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤³¤Î¤¿¤ÓËÜºî¤Î½é²óÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁ´ÅÔ»Ô¤ÎMC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÇú¾Ð¥Èー¥¯¤òÅ¸³«
A¤§! group¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÇú¾Ð¥Èー¥¯¤Ç¡¢³ÆÅÔ»Ô¤Î²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿Èà¤é¡£MC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤âËÜÊÔ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.24 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://sp.universal-music.co.jp/aegroup/live_dna/
A¤§! group OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/157