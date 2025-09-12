¡Ö¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ï¡ÖÌë¡×¡ªÌó3³ä¤Î¿Í¤¬²óÅú¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯Ä´¤Ù
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï9·î10Æü¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¡Ö¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡×¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢18¡Á79ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¡Ö¡Ø¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡Ù¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢2024Ç¯12·î20¡Á23Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢5200Ì¾¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÌë¡×¤ä¡Ö¿²¤ëÁ°¡×¤òµó¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÌë¡×¡Ê32¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤´¤È¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤Ï»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Í¼Êý°Ê¹ß¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¡¢Æ±µï²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¿Í¤ÏÃë¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÆ±ÄøÅÙÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ´ÖÂÓÊÌ¤Ç¤ÎËþÂÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Ä«¡ÁÃë¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤È¤¹¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¡ÖËþÂ¡×¤È¤¹¤ë8³äÄ¶¤òÀê¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿ôÃÍ¤ËÂç¤¤Ê³«¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤ëËþÂÅÙ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿°Õ¸«¤ò¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î»þ´ÖÂÓÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Æ¬¤¬ºã¤¨¤ëÄ«¤Ï¥è¥¬¡¦±¿Æ°¡¦ÊÙ¶¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ÃëÇÉ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë²È»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼ñÌ£¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£ÌëÇÉ¤Ï²òÊü´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÈÖÁÈ´Õ¾Þ¤äÆÉ½ñ¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡õ¿²¤ëÁ°ÇÉ¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤È¤·¤Æ¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹©É×¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤±¤ë»þ´ÖÂÓ¤òÁª¤Ö¡×¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡üÌë¤ÏÌþ¤··Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¿Íµ¤
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÌë¡×¤ä¡Ö¿²¤ëÁ°¡×¤òµó¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÌë¡×¡Ê32¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»þ´ÖÂÓÊÌ¤Ç¤ÎËþÂÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Ä«¡ÁÃë¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤È¤¹¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¡ÖËþÂ¡×¤È¤¹¤ë8³äÄ¶¤òÀê¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿ôÃÍ¤ËÂç¤¤Ê³«¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤ëËþÂÅÙ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿°Õ¸«¤ò¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î»þ´ÖÂÓÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Æ¬¤¬ºã¤¨¤ëÄ«¤Ï¥è¥¬¡¦±¿Æ°¡¦ÊÙ¶¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ÃëÇÉ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë²È»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼ñÌ£¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£ÌëÇÉ¤Ï²òÊü´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÈÖÁÈ´Õ¾Þ¤äÆÉ½ñ¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡õ¿²¤ëÁ°ÇÉ¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤È¤·¤Æ¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹©É×¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤±¤ë»þ´ÖÂÓ¤òÁª¤Ö¡×¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£