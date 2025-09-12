³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬WÇÕÆîÊÆÍ½Áª¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢vs¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÎÏ¿²èÊüÁ÷¤Ç²òÀâ¡ª ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï11·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤¬ÂÐÀï
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026 ÆîÊÆÍ½Áª¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëBS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤Ï12Æü¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÏ¿²èÊüÁ÷¤¹¤ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½vs¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ò¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÊÆÍ½Áª¤Ï9·î¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë²Ã¤¨¡¢9·î¤ÎÍ½Áª¤Ç¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤Ç¤Ï¡¢9·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè17Àá¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½vs¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Î°ìÀï¤ò14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¿¼Ìë3»þ¤«¤éÏ¿²èÊüÁ÷¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î²òÀâ¤ò³ÁÃ«»á¡¢¼Â¶·¤ò¾¾¸¶ÎÇÅµ»á¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡³ÁÃ«»á¤Ï²òÀâ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢vs¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤âÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÎÊý¤¬ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ä¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆ±¤¸¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ©¤à¤È¤¤¤¦°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀï½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ä¸Ä¡¹¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖËÍ¼«¿È°úÂà¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¸«¤ë·Ê¿§¤¬°ã¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÈÀï¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¹ñ¤òÂç²ñÁ°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÄì¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³Æ¹ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜÂåÉ½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²òÀâ¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢11·î18Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¹ñ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
