¡ÖÍ¥¾¡¤ÏÀµÄ¾ÌµÍý¤À¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡×±ÑÍº¥Æ¥ê¡¼¤¬¹Í¤¨¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¡ÈÍ£°ì·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÉÍ×ÁÇ¤Ï¡©¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ºÇ¶¯¡£¥·¥Æ¥£¤Ïº£µ¨¤âÀÈ¼å¡×
¡¡À¤³¦²¦¼Ô¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ËÂ³¤¡¢º£²Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£´°Ì¡£¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤é¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¥¸¥ç¥ó¡¦¥Æ¥ê¡¼»á¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¯±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç717»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿44ºÐ¤Î¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØtalkSPORT¡Ù¤Ç¡Ö²æ¡¹¤Ï¸ø¼°¤ËÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¡©ÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÌµÍý¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢ÂçÊª³Í¤ê¤Ë²Ã¤ï¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡£º£¤Î»ä¤¿¤Á¤ËÍ£°ì·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÇÈÄÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤À¤±¤À¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÌ¿¤Ê¤Î¤«¡£¥Æ¥ê¡¼»á¤Ïºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤Ë¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤ä¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤ÂçÊª¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤âºÆ¤ÓÀÈ¼åÀ¤òÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤À¤±¤Î½½Ê¬¤Ê·Ð¸³¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ïº£µ¨³«ËëÀï¤³¤½¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤È£°¡Ý£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¬¡¢£²Àá¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ò£µ¡Ý£±¡¢£³Àá¤Ç¥Õ¥ë¥¢¥à¤ò£²¡Ý£°¤Ç·âÇË¡£¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ê¡¼»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ã¤ÎÏ¤ÇÀª¤¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¡¢¹ñÆâ¤ÎÇÆ¸¢¤òÃ¥²ó¤Ç¤¤ë¤«¡£
