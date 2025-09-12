STUTS¡¢PUNPEE¤ò·Þ¤¨¶¦±é¶Ê¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°ìÈ¯»£¤ê¡ª¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー/¥È¥é¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤ÎSTUTS¤¬¡¢PUNPEE¤ò·Þ¤¨¤Æ¡ØTHE FIRST TAKE¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¡Ë¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡ÛSTUTS¡ÖÌë¤ò»È¤¤¤Ï¤¿¤·¤Æ feat. PUNPEE¡× / THE FIRST TAKE
¢£¥ê¥êー¥¹Åö½é¤«¤éÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëPUNPEE¤È¤Î¶¦±é¶Ê¡ÖÌë¤ò»È¤¤¤Ï¤¿¤·¤Æ feat. PUNPEE¡×¤òÈäÏª
º£²óÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPushin¡Ç¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥ê¥êー¥¹Åö½é¤«¤éÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëPUNPEE¤È¤Î¶¦±é¶Ê¡ÖÌë¤ò»È¤¤¤Ï¤¿¤·¤Æ feat. PUNPEE¡×¡£
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ëËÜ³Ú¶Ê¤ò¡¢STUTS¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÈäÏª¡£
¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÂè589²ó¤Ï¡¢9·î12Æü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£
¢£STUTS ¥³¥á¥ó¥È
