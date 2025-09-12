¡ÚMLB¡ÛÌÀÆü¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡©¡¡¡È²áµî2È¯¡ÉCY¾Þ±¦ÏÓ¥Ðー¥é¥ó¥Àー¤«¤é49¹æ¥¢ー¥Á¤Ê¤ë¤«¡Ú9·î13Æü¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡Û
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥ª¥é¥¯¥ë¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー21Ç¯ÌÜ¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ðー¥é¥ó¥ÀーÅê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï23ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ2ËÜÎÝÂÇ
Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢42ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¥Ðー¥é¥ó¥Àー¡£ÄÌ»»265¾¡¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3²ó¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¤Ï¡¢º£µ¨3¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.09¡£³«Ëë¤«¤é7·îÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤é¤ì¤º¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー°Ê¹ß¤Ï10ÀèÈ¯¤Ç3¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.18¤È»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Îµå¼ï³ä¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥·ー¥à46.0¡ó¡¢·è¤áµå¥¹¥é¥¤¥Àー23.2¡ó¡¢¥«ー¥Ö14.8¡ó¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ïº£µ¨¤«¤é¥¹¥¤ー¥Ñー¤â¶î»È¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¡£Á´À¹´ü¤Î»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤òºî¤ëÇ½ÎÏ¤Ï·òºß¡£½é²ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¸Â¤ë¤È¡ÖËÉ¸æÎ¨1.44¡×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃ«¤Ï¥Ðー¥é¥ó¥Àー¤ÈÄÌ»»23ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢23ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ10»°¿¶¡£»Íµå¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¯¡¢2018Ç¯¤È19Ç¯¤Ë1ËÜ¤º¤Ä¥¢ー¥Á¤òµÏ¿¡£°Ê¹ß¤ÏÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶áÇ¯¤Ï¤ä¤ä¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ãー¥¹Ä¹Ç¯¤Î½ÉÅ¨¡È¸¤±î¤ÎÃç¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î3Ï¢Àï¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤ë49¹æ¥¢ー¥Á¤ÏÈô¤Ó½Ð¤¹¤«¡£
¢£»î¹ç¾ðÊó
¥É¥¸¥ãー¥¹vs.¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä
»î¹ç³«»Ï¡§ÆüËÜ»þ´Ö9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ15Ê¬
Ãæ·Ñ¾ðÊó¡§NHKBS1¡¢MLB.tv¡¢SPOTVNOW¡¢J Sports3