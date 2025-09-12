¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×Æ®ÉÂ¸øÉ½¤·¤¿LUNA SEA¡¦¿¿Ìð¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Êç½¸´ë²è³«»Ï¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë
¡¡LUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¤¬8Æü¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÇ¾¼ðáç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¡ÊRYUICHI¡¿SUGIZO¡¿INORAN¡¿J¡Ë¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤«¤é±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ë´ë²è¡ØSLAVE¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È for ¿¿Ìð -MESSAGES for SHINYA-¡Ù¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¶¯¥ê¥º¥àÂâ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤¯¤è¡ª¡×LUNA SEA¡¦J¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ
¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢LUNA SEA¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSLAVE¡×¤Î²ñ°÷¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¿Ìð¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿¿Ìð¤¬¡Ö¤Ï¤À¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤ë½Ð¿ÈÃÏ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Ç¤â¡¢Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£»ÔÌò½ê¤ä´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅêÈ¡È¢¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¥«¡¼¥É¤Ç±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤Ç¤¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢27Æü¡¢28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡Ù¤Î²ñ¾ì¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿Ìð¤ÏÆ±º×¤Ø¤Î¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢LUNA SEA¤Ï¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ØLUNATIC FEST. 2025¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î9Æü¤Î¸ø±é¤Ï¤¹¤Ç¤ËSOLD OUT¡£11·î8Æü¤Î¸ø±é¤â»ÄÀÊ¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢SIAM SHADE¤Î½ß»Î¤¬¿¿Ìð¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£LUNA SEA¡¦RYUICHI¡¿SUGIZO¡¿INORAN¡¿J ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤¤¤Ä¤âLUNA SEA¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤´¤¯°ìÉô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤´²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤³¤Î¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢SLAVE¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¿¿Ìð¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
SLAVE¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¡¢LUNA SEA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
º£¤³¤½²¶¤¿¤Á¤Î·ëÂ«¤ò¸«¤»¤ë»þ¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢É¬¤º¿¿Ìð¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿Ìð¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢²¶¤¿¤Á¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¿Ìð¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡£
²¶¤¿¤ÁLUNA SEA¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿¿Ìð¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Dear SLAVES
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¶¯¥ê¥º¥àÂâ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤¯¤è¡ª¡×LUNA SEA¡¦J¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ
¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢LUNA SEA¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSLAVE¡×¤Î²ñ°÷¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¿Ìð¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢LUNA SEA¤Ï¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ØLUNATIC FEST. 2025¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î9Æü¤Î¸ø±é¤Ï¤¹¤Ç¤ËSOLD OUT¡£11·î8Æü¤Î¸ø±é¤â»ÄÀÊ¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢SIAM SHADE¤Î½ß»Î¤¬¿¿Ìð¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£LUNA SEA¡¦RYUICHI¡¿SUGIZO¡¿INORAN¡¿J ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤¤¤Ä¤âLUNA SEA¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤´¤¯°ìÉô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤´²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤³¤Î¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢SLAVE¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¿¿Ìð¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
SLAVE¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¡¢LUNA SEA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
º£¤³¤½²¶¤¿¤Á¤Î·ëÂ«¤ò¸«¤»¤ë»þ¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢É¬¤º¿¿Ìð¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿Ìð¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢²¶¤¿¤Á¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¿Ìð¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡£
²¶¤¿¤ÁLUNA SEA¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿¿Ìð¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Dear SLAVES