¡ÖÃÎ¼±½¸Ìó·¿¡×¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹Í¢½Ð¤Î5³ä°Ê¾å¡½Ãæ¹ñ
ËÌµþ»ÔÆâ¤Î¼ó¹Ý±à¶è¤Ç¤Ï9·î11Æü¡¢2025Ç¯Ãæ¹ñ¹ñºÝ¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¸ò°×²ñ¤ËÈ¼¤¦¡ÖÀ©ÅÙ·¿³«Êü¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¸ÂÖ¡½À¤³¦¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆ°ÎÏ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×È¯Å¸Êó¹ð2024¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊó¹ð¡×¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÊ£»¨¤Ç¸·¤·¤¤¹ñÆâ³°¤Î¾ðÀª¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹â¿å½à¤ÎÂÐ³°³«Êü¤ò¿ä¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤Îµ¬ÌÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¿å½à¤ËÃ£¤·¡¢ËÇ°×µ¬ÌÏ¤Î°ÂÄê²½¤È¹½Â¤¤Î²þÁ±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·ÐºÑ²óÉü¤Î¤¿¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×Áí³Û¤Ï2024Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ1Ãû¥É¥ë¡ÊÌó147Ãû±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢À¤³¦Âè2°Ì¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÎ¹¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½¾Íè·¿¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¡ÖÃæ¹ñÎ¹¹Ô¡×¤Î»Ô¾ì¤Ï²óÉü¤ÎÀª¤¤¤Ï¶¯¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯È¯Å¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊó¹ð¡×¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤Î³×¿·¤Ë¤è¤ëÈ¯Å¸¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£³ÆÃÏ°è¤ÏÈ¯Å¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¨Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤â¿¼¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÇ°×¤Î°ÂÄê²½¤Ë¤ª¤±¤ëÌò³ä¤ÏÀä¤¨¤º¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤ÏËÇ°×¤ÎÈ¯Å¸¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦Ì³Éô¤ÎÀ¹½©Ê¿ÉûÉôÄ¹¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤â¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2012Ç¯°Ê¹ß¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï6¡¥7¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÊªÉÊËÇ°×¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Î1¡¥7ÇÜ¤À¡£ÆÃ¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤È»º¶È¤Î¶¯¤ß¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè¤Ø¤Î»²Æþ¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÃÎ¼±½¸Ìó·¿¥µ¡¼¥Ó¥¹Í¢½Ð¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹Í¢½Ð¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î38¡¥5¡ó¤«¤é52¡¥2¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë