¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤òÆÍÇ¡È¯É½¡ÄÀîÃ«³¨²»¡¢¾®äØÀéË¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö²ò»¶¤ÎÍ½´¶¡×¤Ë¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ
¡¡9·î11Æü¡¢°Û¿§¤Î5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¡×¤¬¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÆÍÁ³¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ô¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î³Ú¶Ê¡Ø¤¢¤Î²Æ¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê°ìÊ¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ôº£¸å¤Î³èÆ°·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¤¤¤¦ ¡ÈÈó¾ð¡É ¤ÊÀâÌÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡2017Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾®äØÀéË¤äÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¢¤½¤·¤Æ¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡¦ÀîÃ«³¨²»¡¢º´Â¼²ÏÆâ¼é»á¤Î¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿ºî¶Ê²È¡¦¿·³ÀÎ´¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦tricot¤ÎÃæÅè¥¤¥Ã¥¥å¥¦¤È¤¤¤¦5¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯¹ð¤²¤é¤ì¤¿ ¡È½ªÎ»Àë¹ð¡É ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤ÏÈáÌÄ¤¬»¦Åþ¡£X¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤¨¡ª¡ª¡ª¤¤¤ä¤À¡ª¡ª¤¤¤ä¤Ç¤¹¡ª¡ª¤É¤¦¤«³èÆ°·ÑÂ³¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡Õ
¡Ô¤³¤Î¤Þ¤Þ³èÆ°¤¬»ß¤Þ¤ë¤Ë¤ÏÌÞÂÎÌµ¤µ²á¤®¤ë¡ª¡Õ
¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¡¢¡¢ºÇ¸å¤Ê¤ó¤Æ¥À¥á¤À¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀË¤·¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¤Ï¡¢2011Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØBAZOOKA¡ª¡ª¡ª¡Ù¡ÊBS¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØÊÒÌÜ¤Ç°Û¾ï¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡Ù¤òÇÛ¿®¡£¸ÄÀÅª¤Ê»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ý¿Í¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤µ¤ó¤Ê¤ÉÃøÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö·ÀÌó½ªÎ»¤ÏÉ¬¤º¤·¤â²ò»¶¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ôº£¸å¤Î³èÆ°·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¼¡¤Î½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Äê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÔ°Â¤òÊú¤¯¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¡¢9·î13Æü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡ØKOYABU SONIC 2025¡Ù¤¬¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ò»¶¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤Þ¤À²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤³èÆ°¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡13Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ½ÐÈ¯¤Î¹æË¤¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£