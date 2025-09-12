¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢Snow Man¡¦¸þ°æ¹¯Æó¤È¤ÎW¼ç±é±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤òÁ°¤Ë ¡È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿·ºîEP¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤¬¡¢¡È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¿·ºîEP¡ØLOVE SONGS¡Ù¤ò10·î15Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¡¦¸þ°æ¹¯Æó¤¬¤¦¤·¤í¤«¤é¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤òÊú¤¤·¤á¤ë¡¡±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï±Ç²è²»³Ú¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤òÅ¸³«¡£4·î¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤ä¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢8·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢²»³ÚÅªÉ½¸½¤ÎÉý¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ò·Ð¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¡ØLOVE SONGS¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ë¤è¤ëEPºîÉÊ¤Ç¡¢¿¹ºê¼«¿È¤¬¡Èº£¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È´¶¤¸¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¼ýÏ¿¡£¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿2¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÀ©ºî²áÄø¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤¬´°À®ÈÇ¤È¤·¤Æ¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ë¡È½éÎø¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢10·î31Æü¸ø³«Í½Äê¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡ß¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡ËW¼ç±é±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤òÁ°¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤È¤Ê¤ë10·î15Æü¤«¤é¤ÏÅìÌ¾ºå¤ò½ä¤ë¡ØMORISAKI WIN JAPAN FLIGHT QUATTRO TOUR¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±ºî¡ØLOVE SONGS¡Ù¤ò¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¡ØMORISAKI WIN JAPAN FLIGHT QUATTRO TOUR¡Ù³µÍ×
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
Åìµþ¡¦CLUB QUATTRO SHIBUYA
¸á¸å3»þ³«¾ì¡¿¸á¸å3»þ30Ê¬³«±é¡¡¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é¡¦SOLD OUT
¸á¸å6»þ30Ê¬³«¾ì¡¿¸á¸å7»þ³«±é¡¡¢¨SOLD OUT
10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
°¦ÃÎ¡¦CLUB QUATTRO NAGOYA
¸á¸å6»þ30Ê¬³«¾ì¡¿¸á¸å7»þ³«±é
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
Âçºå¡¦CLUB QUATTRO UMEDA
¸á¸å3»þ³«¾ì¡¿¸á¸å3»þ30Ê¬³«±é¡¡¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é
¸á¸å6»þ30Ê¬³«¾ì¡¿¸á¸å7»þ³«±é¡¡¢¨SOLD OUT
11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¹Åç¡¦CLUB QUATTRO HIROSHIMA
¸á¸å3»þ³«¾ì¡¿¸á¸å3»þ30Ê¬³«±é
