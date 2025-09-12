¡ÖÃ¯¤â°¤¯¤Ê¤¤Ìõ¤¬¤Ê¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ï»öÌ³½ê¤Î´ÉÍý»ØÅ¦¡Ä²£»³Íµ¤¬¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ø²£»³ËüÇî¡ÙÅöÆü¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î·çÀÊ
¡¡9·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²£»³ËüÇî¡Ù¡£¤À¤¬ÅöÆü¡¢¡È¼çÌò¡É·çÀÊ¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²£»³¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Èà¤òÊé¤¦¸åÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÄÌ¾Î¡È²£»³²ñ¡É¤ÎÌÌ¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤µ¤ó¡¢茺ÅÄ¿òÍµ¤µ¤ó¡¢¾®ÂíË¾¤µ¤ó¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤µ¤ó¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¤µ¤ó¡¢A¤§! group¤Î¾®Åç·ò¤µ¤ó¡¢º´Ìî¾½ºÈ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿´é¤Ö¤ì¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡ÖSTARTO¼Ò¡×¡Ë¤¬Ç¯Ëö¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù°ÊÍè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³«ºÅ¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëÂçºå¡¦EXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢FAMILY CLUB online¤Ç¤ÎÇÛ¿®»ëÄ°¼Ô¤â¡¢³«±é¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÅöÆü¸á¸å¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔ¤È¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¡¢¡ÈµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¡É¤¬´ÑÂ¬¡£¹ë±«¤Î¤¿¤á¸òÄÌµ¡´Ø¤ÏÂçÉý¤ËÍð¤ì¤¿¡£
¡ÖÅì³¤Æ»¿·´´Àþ°ìÉô¶è´Ö¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤ä¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î°ìÉô¤ÎÊØ¤ËÃÙ¤ì¤ä·ç¹Ò¤¬È¯À¸¡£²£»³¤µ¤ó¡¢¶Í»³¤µ¤ó¡¢茺ÅÄ¤µ¤ó¡¢¾®Âí¤µ¤ó¤Î4¿Í¤ÏÅìµþ¤ÇÂ»ß¤á¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ìÅþÃå¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«±éÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£¸¶¤µ¤ó¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¡¢¾®Åç¤µ¤ó¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Î4¿Í¤¬¡¢³Ú²°¤«¤é¶ÛµÞÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¤½¤ÎÇÛ¿®¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢WEST.¤Î3¿Í¤â¤è¤¦¤ä¤¯ÅþÃå¡£¤¢¤È¤Ï²£»³¤µ¤ó¤À¤±¤òÂÔ¤Ä·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÍè¤º¡¢³«±é¤Ï30Ê¬ÃÙ¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î²£»³¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡Ö²£»³¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÈô¹Ôµ¡¤¬Í½´ü¤»¤Ì¡Èµ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Åìµþ¤Ë°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤ÇÈà¤Î¸ø±é»þ´ÖÆâ¤Î²ñ¾ì¤Ø¤ÎÅþÃå¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¸åÇÚ7¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÂçº®Íð¤ËÂÐ¤·¤ÆX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢STARTO¼Ò¤Î¡ÈÀÕÇ¤¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô»öÌ³½ê¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Õ
¡ÔÃ¯¤â°¤¯¤Ê¤¤Ìõ¤¬¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÁ°¾è¤ê¤¹¤ë°Ì¤ÎÍ¾Íµ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡¡¤È¡¢Èá¤·¤ß¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÆÍÁ³¤ÎÅ·¸õÉÔ½ç¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ç¤ËÅìµþ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤ä¤Ï¤êÅöÆü¤Î²ñ¾ìÆþ¤ê¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤Þ¤¿8·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸þ¤³¤¦1¤«·î¤ÎÄ¹´üÍ½Êó¤Ç¤Ï¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëµ¤¾Ý²ñ¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂ¿Ë»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÜÆ°¤ò´Þ¤á¡¢±¿±ÄÂ¦¤ÎÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏÆ£¸¶¤¬¡Ö²£»³ËüÇî¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÈËÜ²»¡É¤À¤í¤¦¡£
¡Ö7¿Í¤¬¤·¤¤ê¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÉÔØâ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¸ø±éÃæÈ×¤Ë¤Ï²£»³¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·çÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø´Ö¤Ë¹ç¤ï¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î²¶¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤ó¤Î¤ä¤Ç¡©¡Ù¤È¡¢¼«¿È¤¬Áö¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢²ù¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¿¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ù¤ÈÃúÇ«¤ËÄÄ¼Õ¤·¡¢¡Ø¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¸ø±é¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©