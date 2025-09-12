READING HIGH¡ØONE ¡ÁThe last of ¿·ÁªÁÈ¡Á¡Ù¾å±é·èÄê¡¡½Ð±é¤Ï¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¢ÃæÂ¼Íª°ì¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¡¢Çß¸¶Íµ°ìÏº¡¢ÅìÃÏ¹¨¼ù
¡¡²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¥·¥ê¡¼¥ºREADING HIGH¤¬¡¢º£½©¤Ï2ºîÉÊÏ¢Â³¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£Âè2ÃÆ¤Ï¿·ÁªÁÈ¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¡¢¡ØONE ¡ÁThe last of ¿·ÁªÁÈ¡Á¡Ù¤Ç¡¢À¼Í¥¤Î¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¢ÃæÂ¼Íª°ì¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¡¢Çß¸¶Íµ°ìÏº¡¢ÅìÃÏ¹¨¼ù¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡Ä¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸ø±é¥í¥´
¡¡room NB¡Ê¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È·àºî²È¡¦±é½Ð²È¤ÎÆ£ÂôÊ¸²§¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¥Ö¥é¥ó¥É¡ØREADING HIGH¡Ù¡£2017Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢Æ£Âô¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò¾å±é¤·¡¢¤½¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£Ï¯ÆÉ·à¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤âÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¡×¤ò·Ç¤²¡¢´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏTHEATER MILANO-Za¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¡ØTAIL to TALE ¡ÁStory from µÁ·ÐÀéËÜºù¡Á¡Ù¤¬ÂçÈ¿¶Á¡£7·î¤Ë¾å±é¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤Èµæ¶Ë¤Î¡È¹õ¡É¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë»ÐËå¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÚREADING HIGH noir¡Û¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¹¥É¾¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤¿¿·ÁªÁÈ¤Î¤½¤Î¸å¤ò¡¢Æ£ÂôÊ¸²§¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£ÌÀ¼£9Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»¸ÞÎÇ³Ô¤Ë¡È¿·ÁªÁÈ¤ÎË´Îî¡É¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤Î±½¤¬¹¤¬¤ë¡£¤½¤ÎÄ´ºº¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·ÁªÁÈ¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±»Ö¤òÎ¢ÀÚ¤êÀ¯ÉÜ¤Î¸¤¤È¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿ÃË¡¦ºØÆ£°ì¡£¡Ø¤â¤·ËÜÊª¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ÎÌÌ²¼¤²¤Æ¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤æ¤±¤ë¡©¡Ù¡½¡½²áµî¤Î±É¸÷¡¢Ëº¤ìÆñ¤Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¡Ä¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎËë¤¬³«¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÌÀ¼£¤Ç°Ì´¤Ë²×¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÃË¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËëËö¤Î°ø±ï¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡½Ð±é¤Ï¡¢ºØÆ£°ìÌò¤Ë¿ÛË¬Éô¡¢ÅÚÊýºÐ»°Ìò¤ËÃæÂ¼¡¢²ÅÄÁí»Ê¤È»Ð¤Î¤ß¤ÄÌò¤òÂô¾ë¡¢ºäËÜÄ¾Ìò¤òÇß¸¶¡¢¤½¤·¤ÆÎ¦±ü½¡¸÷Ìò¤Ë¤ÏREADING HIGH¥·¥ê¡¼¥º½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÅìÃÏ¤È¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¡£2015Ç¯¤Î½é±é»þ¡Ê½é±é»þ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØThe ONE¡Ù¡Ë¤Ï3¿Í¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Î¾å±é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆ£Âô¼«¤éµÓËÜ¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ5¿Í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¾å±é¡£¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ç¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÊª¸ì¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢11·î29Æü¡¢30Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¡ÊÂç¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô(ÃêÁª)¤Ï¡¢¤¤ç¤¦12Æü¸á¸å6»þ¡Á23Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Ë¼õÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È
¢§¿ÛË¬Éô½ç°ì ºØÆ£°ì Ìò
¿ô¤¢¤ëÆ£ÂôÏ¯ÆÉ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢10Ç¯°Ê¾åÌ²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òREADING HIGH¤¬ÁÉ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡ª ¤·¤«¤âÃ±¤Ê¤ëºÆ±é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºî¡¦±é½Ð¤ÎÆ£ÂôÊ¸²§»á¤¬¼ê¤º¤«¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£ÂçÉý¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ¾À¸ÈÇ¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï2015Ç¯¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¡ØThe ONE¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¤Î»²²Ã¡£º£ºî¤Ç¤âºØÆ£°ì¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¯ÆÉ¿Ø¤â£³¿Í¤«¤é£µ¿Í¤ËÁý¤¨¡¢³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÌ¯¤ò¤è¤ê°ìÁØÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥íÀ¼Í¥¤¿¤Á¤Îºã¤¨ÅÏ¤ëÌ¯µ»¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¡¢À¸¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÃæÂ¼Íª°ì ÅÚÊýºÐ»° Ìò
¤³¤ÎÅÙ¡¢¾¯¤·µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡ØREADING HIGH¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢ÃæÂ¼Íª°ì¤Ç¤¹¡£Æ£ÂôÏ¯ÆÉ¤Î¿¿¿ñ¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë±é½Ð¡¦²»³Ú¡¢¤½¤·¤ÆÂæËÜ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂêºà¤¬¡È¿·ÁªÁÈ¡É¡£Îò»Ë¤Î¹ÓÇÈ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Èà¤é¤òÏ¯ÆÉ¤Ç¤É¤¦ÉÁ¤¯¤Î¤«¡¢»ä¼«¿È¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤ÁÌò¼Ô¿Ø¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂÁß¤±¤ë¤Î¤«¡£³Æ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËËÜµ¤¤ÇÄ©¤àÏ¯ÆÉ·à¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§¤µ¤Þ¡£É¬¤º¤ä¸å²ù¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢§Âô¾ë¤ß¤æ¤ ²ÅÄÁí»Ê/²ÅÄ¤ß¤Ä/ÂÀÉ× Ìò
²ÅÄÁí»Ê¡¦²ÅÄ¤ß¤Ä¡¦ÂÀÉ×¤Î¡¢3Ìò¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¤Ç¤¹¡£¡Äµ×¡¹¤Ë3¿Í¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤È»×¤¨¤¿¼«Ê¬¤Ë¡¢Ç¯·î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢Ìò¤ÎÁ°¤ÇÂ¤¬¤¹¤¯¤à¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ÇÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È²á¸ÆµÛ¤Ç¤ä¤êÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¡Ä¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤·¤¿ÂÎ´¶¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÈà/Èà½÷Ã£¤¬¸«¤¿·Ê¿§¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ä¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡ª
ËÜÈÖ¤Îº¢¤Ë¤Ï¤â¤¦º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í1¥ö·î¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Õ¥é¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ìó10Ç¯Á°¤Ë´Ñ¤¿¤è¡¼¡ª¤È¸À¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ë·à¾ì¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë»Ä½ë²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤¸¤á¤Æ´Ñ¤ë¤è¡¼¡ª¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¤Í»ä¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢1ÈÖ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶»¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë»É¤µ¤ëÆ£ÂôºîÉÊ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·à¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤³¤á¤Æ¡£
¢§Çß¸¶Íµ°ìÏº ºäËÜÄ¾ Ìò
READING HIGH¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚÊý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑÂÎÎÏ¤ò»È¤¦¸ø±é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËüÁ´¤ÎÂÎÄ´¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÁªÁÈ¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂêºà¤òÊ¸²§¤µ¤ó¤¬ÎÁÍý¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÈÂæËÜ¤ò³Ú¤·¤¯ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÁ´¤Æ¤òÄÏ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤éµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØREADING HIGH¡Ù¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤ËÀ¤³¦¤òÄÏ¤á¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·Î¸Å¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²»³Ú¤È±é½Ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÅìÃÏ¹¨¼ù Î¦±ü½¡¸÷ Ìò
¤³¤ÎÅÙ¡¢READING HIGH¡ØONE¡Ù¤Ë¤ÆÎ¦±ü½¡¸÷Ìò¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÅìÃÏ¹¨¼ù¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÂôÊ¸²§¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç2²ó¤Û¤É»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤È´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿µ²±¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤Î´¶¤¸¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú²È¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·à¾ì¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦ºî»ì¡¦±é½Ð Æ£ÂôÊ¸²§
¡Á¤â¤¦°ì¤Ä¤Îºù¤ÎÊª¸ì¡Á
TAIL to TALE¤ÇÀ¹Âç¤Ëºù¤ò»¶¤é¤»¤¿¤½¤Î¸å¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Îºù¤ÎÊª¸ì¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆËëËö¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¾¡¼ê¤ÊËÍ¤Î²ò¼á¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ø»ø¡Ù¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¡Ø¶áÂå¹ñ²È¡Ù¤¬À®Î©¤¹¤ë¤½¤Î»þÂå¤ÎÑëÆá¡£²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤º¡¢¤¿¤À¼ã¼Ô¤¬¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯Å¨¤ÈÌ£Êý¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌÀ¼£32Ç¯¡¢¿·ÅÏ¸Í¤Ë¤È¤Ù°ðÂ¤¤¤¤Ê¤¾¤¦¤È¤¤¤¦ÃË¤¬¡ØÉð»ÎÆ»¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¡ØÌîÈÚ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Éð»Î¤ÎÀµ¤·¤¤»Ñ¤ò±Ñ¸ì¤Çµ¤·¤¿µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡ØÉð»Î¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÍ½¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë·õÆ»¤ò½¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÃåÊª¤òÃå¤Æ¤â¡¢ËÍ¤é¤ÏÆóÅÙ¤ÈÉð»Î¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤òÍ½¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èá´Ñ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Î°ÕÌõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤³¤ó¤Ê»ö¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø»þ¤¬·Ð¤Á¡¢´·½¬¤â¾Ã¤¨¡¢Á´¤Æ¤¬Áò¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤Î»Ñ¤ò¾ÝÄ§¤È¤·¤¿²Ö¡Êºù¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ï²æ¡¹¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¹á¤òÓÌ¤°¤¿¤Ó¤Ë¡¢»ÒÂ¹¤¿¤Á¤Ï±ó¤¤ÀèÁÄ¤Îµ§¤ê¤ò¤¤¯¤À¤í¤¦¡Ù
Æ±¤¸ºù¤¬»¶¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´¶¤¸Êý¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Îºù¤ÎÊª¸ì¡¦¡¦¡¦³§ÍÍ¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢Åú¤¨¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
