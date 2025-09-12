¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡×¡ß¡Ö¥¥é¥Ã¤È¥×¥ê¡ù¥Á¥ã¥ó¡×2026Ç¯1·î¤Ë¹çÆ±¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡¥¢¥¤¥×¥ê¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç
¡¡¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤È¡Ø¥¥é¥Ã¤È¥×¥ê¡ù¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Î¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡ß¥¥é¥Ã¤È¥×¥ê¡ù¥Á¥ã¥ó¡¡¥×¥ê¢¦¥×¥ê¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê¢¨¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¤¬2026Ç¯1·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦Ê¸µþ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂ¿¤¹¤®¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥¥ã¥éÀßÄê²è¡¡¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù2´ü¤Î¿·¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¡¢¥é¥Ö¥¸¥å¥ê¥¨¥ë¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¡ù¥¥é¥Ã¥Ä¡¢¥á¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Ê¤ÉÎ¾ºîÉÊ¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¡£¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä±é½Ð¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Î1¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦12Æü¸á¸å6»þ¤«¤é³«»Ï¡£11·î³«ºÅ¤Î¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥º Crossing Live 2025¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢Ãë¤ÎÉô¤ÈÌë¤ÎÉô¤Î2ÉôÀ©¤È¤Ê¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô¡ÊÍ½Äê¡Ë
Æ£»ûÈþÆÁ¡ÊÀÄ¶õ¤Ò¤Þ¤êÌò¡Ë¡¿Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡ÊÀ±Àî¤ß¤Ä¤Ìò¡Ë¡¿ÅÚ²°Íû±û¡Ê¸Þ½½Íò¤¸¤å¤ê¤¢Ìò¡Ë¡¿Àî¸ýè½Æà¡ÊÏ»Æ²¤¨¤ëÌò¡Ë¡¿¾®ÎÓÎµÇ·¡Ê¼·±º¤¹¤Ð¤ëÌò¡Ë¡¿Âç¿¹åºÀ±¡Ê¼·±º¤ª¤È¤áÌò¡Ë¡¿»ûß·É´²Ö¡ÊÈ¬²¦»Ò¥Ó¥ÓÌò¡Ë¡¿ÂçÃÏÍÕ¡Ê¿¿¼ÂÌë¥Á¥£Ìò¡Ë¡¿ÆüÈæÍ¥Íý¹á¡Ê°ì¾ò»û¥µ¥¯¥éÌò¡Ë¡¿ÎëÌÚ°ÉÆà¡ÊÆó³¬Æ²¥¿¥Þ¥Ìò¡Ë¡¿ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê»°¥ÄÍÕ¥¢¥¤¥êÌò¡¦¹õÀî¤¹¤ºÌò¡Ë¡¿ÏÂÂ¿ÅÄÈþºé¡Ê»ÍÇ·µÜ¥ê¥ó¥ê¥óÌò¡Ë
ÎÓ¸Ý»Ò¡ÊÅí»³¤ß¤é¤¤Ìò¡Ë¡¿µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡ÊË¨²«¤¨¤âÌò¡Ë¡¿¸üÌÚÆáÆàÈþ¡ÊÀÄÍÕ¤ê¤ó¤«Ìò¡Ë¡¿¶Üß·Í¥¡ÊÀÖ¾ë¤¢¤ó¤ÊÌò¡Ë¡¿¼ã°æÍ§´õ¡ÊÎÐÀî¤µ¤éÌò¡Ë¡¿¿¹ÅèÍ¥²Ö¡Ê»çÆ£¤á¤ëÌò¡Ë¡¿°«²°Æü³¤²Æ¡Ê¶â¿¹¤Þ¤ê¤¢Ìò¡Ë¡¿º´¡¹ÌÚÍû»Ò¡Ê¤À¤¤¤¢Ìò¡Ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡Êµ±¥¢¥ê¥¹Ìò¡Ë¡¿»Ø½ÐÝÜ°¡¡Êµ±¥¤¥ÖÌò¡Ë¡¿»³²¼¼·³¤¡Ê¥¥é¥ÃCHUÌò¡Ë¡¿Âç¿¹Æü²í¡Ê¥á¥ë¥Ñ¥óÌò¡Ë¡¿ÅÄÃæÈþ³¤¡Ê¥é¥Ó¥ê¥£Ìò¡Ë¡¿
ºØ²ì¤ß¤Ä¤¡Ê¥½¥ë¥ëÌò¡Ë¡¿»³Â¼¶Á¡Ê¥ë¥ë¥ÊÌò¡Ë¡¿»³ËÌÁáµª¡ÊÊâÆ²¥Ç¥ô¥£Ìò¡Ë¡¿ß§Ã«°´´õ¡ÊÌÀÆü¹á¥ë¥¥Ìò¡Ë¡¿ËÜÀôè½Æà¡Ê¶ä²Ï¤µ¤À¤áÌò¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÂ¿¤¹¤®¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥¥ã¥éÀßÄê²è¡¡¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù2´ü¤Î¿·¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¡¢¥é¥Ö¥¸¥å¥ê¥¨¥ë¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¡ù¥¥é¥Ã¥Ä¡¢¥á¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Ê¤ÉÎ¾ºîÉÊ¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¡£¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä±é½Ð¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢Ãë¤ÎÉô¤ÈÌë¤ÎÉô¤Î2ÉôÀ©¤È¤Ê¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô¡ÊÍ½Äê¡Ë
Æ£»ûÈþÆÁ¡ÊÀÄ¶õ¤Ò¤Þ¤êÌò¡Ë¡¿Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡ÊÀ±Àî¤ß¤Ä¤Ìò¡Ë¡¿ÅÚ²°Íû±û¡Ê¸Þ½½Íò¤¸¤å¤ê¤¢Ìò¡Ë¡¿Àî¸ýè½Æà¡ÊÏ»Æ²¤¨¤ëÌò¡Ë¡¿¾®ÎÓÎµÇ·¡Ê¼·±º¤¹¤Ð¤ëÌò¡Ë¡¿Âç¿¹åºÀ±¡Ê¼·±º¤ª¤È¤áÌò¡Ë¡¿»ûß·É´²Ö¡ÊÈ¬²¦»Ò¥Ó¥ÓÌò¡Ë¡¿ÂçÃÏÍÕ¡Ê¿¿¼ÂÌë¥Á¥£Ìò¡Ë¡¿ÆüÈæÍ¥Íý¹á¡Ê°ì¾ò»û¥µ¥¯¥éÌò¡Ë¡¿ÎëÌÚ°ÉÆà¡ÊÆó³¬Æ²¥¿¥Þ¥Ìò¡Ë¡¿ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê»°¥ÄÍÕ¥¢¥¤¥êÌò¡¦¹õÀî¤¹¤ºÌò¡Ë¡¿ÏÂÂ¿ÅÄÈþºé¡Ê»ÍÇ·µÜ¥ê¥ó¥ê¥óÌò¡Ë
ÎÓ¸Ý»Ò¡ÊÅí»³¤ß¤é¤¤Ìò¡Ë¡¿µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡ÊË¨²«¤¨¤âÌò¡Ë¡¿¸üÌÚÆáÆàÈþ¡ÊÀÄÍÕ¤ê¤ó¤«Ìò¡Ë¡¿¶Üß·Í¥¡ÊÀÖ¾ë¤¢¤ó¤ÊÌò¡Ë¡¿¼ã°æÍ§´õ¡ÊÎÐÀî¤µ¤éÌò¡Ë¡¿¿¹ÅèÍ¥²Ö¡Ê»çÆ£¤á¤ëÌò¡Ë¡¿°«²°Æü³¤²Æ¡Ê¶â¿¹¤Þ¤ê¤¢Ìò¡Ë¡¿º´¡¹ÌÚÍû»Ò¡Ê¤À¤¤¤¢Ìò¡Ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡Êµ±¥¢¥ê¥¹Ìò¡Ë¡¿»Ø½ÐÝÜ°¡¡Êµ±¥¤¥ÖÌò¡Ë¡¿»³²¼¼·³¤¡Ê¥¥é¥ÃCHUÌò¡Ë¡¿Âç¿¹Æü²í¡Ê¥á¥ë¥Ñ¥óÌò¡Ë¡¿ÅÄÃæÈþ³¤¡Ê¥é¥Ó¥ê¥£Ìò¡Ë¡¿
ºØ²ì¤ß¤Ä¤¡Ê¥½¥ë¥ëÌò¡Ë¡¿»³Â¼¶Á¡Ê¥ë¥ë¥ÊÌò¡Ë¡¿»³ËÌÁáµª¡ÊÊâÆ²¥Ç¥ô¥£Ìò¡Ë¡¿ß§Ã«°´´õ¡ÊÌÀÆü¹á¥ë¥¥Ìò¡Ë¡¿ËÜÀôè½Æà¡Ê¶ä²Ï¤µ¤À¤áÌò¡Ë