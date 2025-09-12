ÅÄÂ¼½ß¡¢ROIROM¤ÈMC¡õ¥µ¥ÖMC¥¿¥Ã¥°¡¡º§³è¡¦Îø³è¥¢¥×¥ê»þÂå¤Î¿·¤¿¤ÊÎø°¦ÈÖÁÈ¤¬ÃÂÀ¸
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅÄÂ¼½ß¤¬MC¡¢ROIROM¡ÊËÜÂ¿ÂçÌ´¡¢ÉÍÀîÏ©¸Ê¡Ë¤¬¥µ¥ÖMC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ù¤¬¡¢15Æü¿¼Ìë0»þ59Ê¬¡Ê16Æü¸áÁ°0»þ59Ê¬¡Ë¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µSKE48¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¸«¼é¤ë¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö³°¸«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ºÆâÌÌ¤À¤±¤ÇÁª¤ó¤À¤é¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡¢º§³è¡¦Îø³è¥¢¥×¥ê»þÂå¤Î¿·¤¿¤ÊÎø°¦ÈÖÁÈ¡£ÅÄÂ¼¤â¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤Î·ëËö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¸µSKE48¤Î30ºÐ½÷À¡£¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï8¿Í¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÃËÀ¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤¿¡£ÃËÀ¿Ø¤Ï¤Ò¤È¸À¤âÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤º¡¢½÷À¤Ï8¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÃËÀ¤ÎÆâÌÌ¤ò¿äÍý¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¡¢¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤À¤É¤ÎÃËÀ¤Î¤â¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¡á³°¸«¡Ë¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÁê¼ê¤¬»Ä¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Ï¡Èµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡É¡£Îø°¦·Ð¸³¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤Ë½ä¤ê¹ç¤¦¤Î¤«¡£
