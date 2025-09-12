âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ö¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¡¢Á´ÊÆ2°Ì¤Ç¤·¤¿¡×¡¡·ó¶áÂç¼ù¡õËþÅç¿¿Ç·²ð¤È»Ò¤É¤â»þÂå²óÁÛ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤ÈÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å0¡§45¡Á¸å2¡§00¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤µ¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¡Ä¡ªÀÄ¶õ¥Ð¥Ã¥¯¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ó¶á¤ÈËþÅç¤¬¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÂæËÜ¤â»Å¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤Î¹ÈÖÁÈ¡£Ã¯¤¬Î¹¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç·è¤á¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦°¦ÀîÄ®¤òÎ¹¤¹¤ë¡£
¡¡âÃ±ÉÅÄ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¤µ156¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¶¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖµÜ¥öÀ¥¥À¥à¡×¡£âÃ±ÉÅÄ¤Èº£Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËþÅç¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¤È¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÂç´î¤Ó¡£·ó¶á¤ÈËþÅç¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤Ë¡¢âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ù¡¼¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤¤ç¤¦¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Âµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ËþÅç¤¬âÃ±ÉÅÄ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¶¿ÆØ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿·ó¶á¤¬¡Ö¶¿ÆØ¡©¥´¡¼¥É¥ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é²ø¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Î®¤ì½Ð¤¹¤¬¡¢âÃ±ÉÅÄ¤¬ÍÄ¤¤º¢¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿·ó¶á¤¬¡Ö¤´Î¾¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ê¤Î¤Ë¥í¥¹¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê·ó¶á¤ÏâÃ±ÉÅÄ¤Î²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò°ìÀÚÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ·ó¶á¤Ï¤¤ç¤¦¤ÎÎ¹¤Î´Ö¤ËÀµ²ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÅ¹¤ÏÃ°Âô¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ª¥®¥Î¥Ñ¥ó ËÜ¼Ò¹©¾ìÄ¾ÇäÅ¹¡×¡£10ÉÊ¤â¤Î¥Ñ¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡£¥ß¥ë¥¯¤Ç´¥ÇÕ¤·¡¢¥Ô¥¶¥Ñ¥ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë·ó¶á¤ÈËþÅç¤¬DJ OZMAÉ÷¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÏâÃ±ÉÅÄ¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡Ö¶õ¼ê¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´ÊÆ2°Ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¥µ¥é¥Ã¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë·ó¶á¤ÈËþÅç¤À¤¬¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÂÎ¤¬¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊâÃ±ÉÅÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¢¹ñ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡Ö½éÆü¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤Ä¤±¤ÆÅÐ¹»¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¡×¤¿¤ê¡ÖÂÎ°éºÂ¤ê¤¬ºÇ½é¤á¤Á¤ã¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆüÊÆ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼¡¤Ë3¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ï°ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼ËÒ¾ì¡ÖÉþÉôËÒ¾ì¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï4Ëü±ß¤â¤¹¤ë¥´¡¼¥À¥Á¡¼¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡£´Ý¡¹1¸ÄÇã¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤ÈÅ¹°÷¤âÂç´î¤Ó¡£Âç¤¤Ê¥Á¡¼¥º¤òÊú¤¨¤Æ¼Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿3¿Í¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤ä¤Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ3¿Í¤ÇÂç¹ç¾§¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¡Ö¥á¥·¥É¥é¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥«¡¼¥é¥¸¥ª¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ØÆÍÆþ¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤²¤ó¤«¤ËÇº¤àÊì¤Ë¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤¿Éé¤±¤¿¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿½ý¤Ä¤±¤¿¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê·Ð¸³¡×¤È·ó¶á¤¬¿¿·õ¤Ë²óÅú¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö·ã¤·¤¤»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤³¤¸¤ã¸À¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¡×·»Äï¤²¤ó¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦âÃ±ÉÅÄ¤Îº£¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¸½ºß25ºÐ¤ÎâÃ±ÉÅÄ¤Ï¡¢Ç¯²¼¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËþÅç¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÇº¤á¤ëâÃ±ÉÅÄ¤Ë¡Ö²¶¤Ï1¸Ä¤¢¤ë¡ª¡×¤ÈËþÅç¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Á¯Íñ¤ÎÄ¾Çä½ê¡ÖÍñ²Ì²°¡×¡£¿·Á¯¤ÊÍñ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿ÀäÉÊÎÁÍý¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÂçËþÂ¤Î3¿Í¤Ï¡¢·ó¶á¤ÎÁêÊý¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¬2ÂåÌÜ¤òÌ³¤á¤ëÏÂ²Û»Ò²°¡ÖÅÚÌç¡Ê¢¨ÅÚ¡á°ÛÂÎ»ú¡Ë¡×¤Ë¸þ¤«¤¦¡£½Ð·Þ¤¨¤¿Å¹¼ç¤ò¸«¤¿3¿Í¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡ª¥ä¥Ð¡ª»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤À¤ï¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¤Ê¤ó¤«»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤¹¤ë¡£
¡¡Î¹¤ÎºÇ¸å¤ÎÅ¹¤Ï¡Ö½ÕÆüÂæ¥»¥ó¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö½ÕÆüÂæ¥³¥í¥Ã¥±¡×¡£¹ç·×10ÉÊ¤òÃíÊ¸¤·¡¢Àè¤Û¤É¹ØÆþ¤·¤¿¥´¡¼¥À¥Á¡¼¥º¤âÆÃÊÌ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ìÃÊ¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿·ó¶á¤¬¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤«¤éÍÈ¤²¤ò¿©¤Ù¤ÆÊü¤Ã¤¿¥®¥ã¥°¤Ë¡¢ËþÅç¤ÈâÃ±ÉÅÄ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¡£·ó¶á¤Ï¡Öº£¤ÎÀäÂÐÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ªÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤ª´ê¤¤¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë¡£
