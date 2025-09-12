ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢¿ÍÀ¸½é»Ïµå¼°¤ËÄ©Àï¡¡W¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE¡Ù½é²óÊüÁ÷Æü¡Ö108¡×ÇØÉé¤¦
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê10·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¬¡¢¤¢¤¹13Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥×¥íÌîµå µð¿Í¡ßºå¿À¡×¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î»Ïµå¼°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¾û¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¡Ä¼ÒÄ¹Îá¾î¤ÈÍ¶²ýÈÈ¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡õº´ÌîÍ¦ÅÍ
¡¡ºùÅÄ¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊM!LK¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ¨Ë´·à¡É¡£¿Í¼Á¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦È¬¿À·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¡Ë¤ÈÍ¶²ýÈÈ¡¦ÎÓÅÄÂç²ð¡Êº´Ìî¡Ë¤Î2¿Í¤¬Æ¨Èò¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤ëÊñ°ÏÌÖ¤ÈÇ÷¤ê¤¯¤ë¿ô¡¹¤ÎÄÉ¤Ã¼ê¡£2¿Í¤Ï°ìÂÎ²¿¤«¤éÆ¨¤²¡¢¤É¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤«¡£¿´¿Ì¤ï¤¹¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºùÅÄ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷Æü10·î8Æü¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö108¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇºùÅÄ¤¬»î¹çÁ°¤ËÁ´ÎÏ¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢Æ±¶É¤Ç¸á¸å3»þ¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¡ÖDRAMATIC BASEBALL 2025 µð¿Í¡ßºå¿À¡×Ãæ·ÑÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¾û¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¡Ä¼ÒÄ¹Îá¾î¤ÈÍ¶²ýÈÈ¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡õº´ÌîÍ¦ÅÍ
¡¡ºùÅÄ¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊM!LK¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ¨Ë´·à¡É¡£¿Í¼Á¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦È¬¿À·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¡Ë¤ÈÍ¶²ýÈÈ¡¦ÎÓÅÄÂç²ð¡Êº´Ìî¡Ë¤Î2¿Í¤¬Æ¨Èò¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤ëÊñ°ÏÌÖ¤ÈÇ÷¤ê¤¯¤ë¿ô¡¹¤ÎÄÉ¤Ã¼ê¡£2¿Í¤Ï°ìÂÎ²¿¤«¤éÆ¨¤²¡¢¤É¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤«¡£¿´¿Ì¤ï¤¹¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºùÅÄ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷Æü10·î8Æü¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö108¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇºùÅÄ¤¬»î¹çÁ°¤ËÁ´ÎÏ¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢Æ±¶É¤Ç¸á¸å3»þ¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¡ÖDRAMATIC BASEBALL 2025 µð¿Í¡ßºå¿À¡×Ãæ·ÑÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£