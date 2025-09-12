9·î14Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤ËÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬ÅÐ¾ì
¡¡MBS¤ÈTBS·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤éÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÊì¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¶â¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¡¢ºòµ¨¤ÏÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î»Ø´ø¤ò¼è¤Ã¤¿¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê»á¤ò´ÆÆÄ¤Ë·Þ¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ë»ÏÆ°¡£¾ï¤ËÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¢¤È1ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¥Áー¥à¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¥Áー¥à¤Ë¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤¬ÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Ï9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23:00¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³«Ëë¤¹¤ë2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤ë¡£