¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼U-20WÇÕ¡ÛÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¡¡18ºÐ¤Î¹â²¬Îâñ¥¤äJ1²¬»³¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð¤éÁª½Ð¡¡½éÀï¤Ï27Æü¥¨¥¸¥×¥ÈÀï
¡þFIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Á¥ê2025(16Æü¡Á10·î20Æü¡¢¥Á¥ê)
FIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Á¥ê2025¤òÀï¤¦U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÇ¯¾¯¤Ï18ºÐ¤ÎFW¹â²¬Îâñ¥Áª¼ê¡£¥Õ¥é¥ó¥¹3Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥ÌFC¤Ë½êÂ°¤·¡¢2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°2»î¹çÌÜ¤ÎU-20¥·¥ê¥¢Àï¤Ç1¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿J1¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë½êÂ°¤¹¤ë18ºÐ¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê¤Ï¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢9·î27Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè1Àï¤ÇU-20¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢10·î1Æü¤ËÂè2Àï¤ÇU-20¥Á¥êÂåÉ½¤È·ãÆÍ¡£10·î4Æü¤Ë¤ÏÂè3Àï¤ÇU-20¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¦U-20ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷
GK
ÃæÂ¼·½Í¤(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)
¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø(Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹)
¹ÓÌÚÎ°°Î(¥¬¥ó¥ÐÂçºå)
DF
±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)
»Ô¸¶Íù²»(RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã)
ÇßÌÚÎç(FCº£¼£)
´îÂ¿°íÌé(¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É/¥¹¥Ú¥¤¥ó)
¾®¿ù·¼ÂÀ(¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥óIF/¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)
¿¹¡¡ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹)
MF
Âç´ØÍ§æÆ(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)
Ê¿²ìÂç¶õ(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)
¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç)
ã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯)
ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó(¤¤¤ï¤FC)
ÃæÀî°é(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)
ÀÐ°æµ×·Ñ(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)
²£»³Ì´¼ù(FCº£¼£)
ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)
º´Æ£Î¶Ç·²ð(¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³)
¿ÀÅÄÁÕ¿¿(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)
¹â²¬Îâñ¥(¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥ÌFC/¥Õ¥é¥ó¥¹)