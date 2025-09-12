¡Ú¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡§¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡Û¡Ö¿å¤ÎÃæ¤ÎÀº»Ò¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤ËÉâ¤«¤ó¤À±À¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ßÊ¬¤±¤¿¸É¹â¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡ÖÅì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡×¡£
Îø¤Î¤ªÇº¤ß¡¢»Å»ö¤Î¤ªÇº¤ß¡¢Æü¾ï¤Î¤Õ¤È¤·¤¿¤ªÇº¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤Î¤ªÇº¤ß......¤Þ¤Ç¡¢ÅìÀ¾ÆîËÌ¿¹ÍåËü¾Ý¡¢¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è!!
¡Ú²èÁü¡ÛÅì¥Ö¥¯¥í¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ë¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·
¢£»Ø¤ÎÆ¯¤¤¬¶²¤í¤·¤¤
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.117¡ÛÅì¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉ¬»¦µ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¼ê¥Þ¥ó¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¥Ö¥¯¥íÎ®¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚPN¡§¥Ú¡¼¤º¤êÊÁ¡¦10Âå¡¦ÃËÀ¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ï¤½¤â¤½¤â¼ê¥Þ¥ó¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¤Ï»Ø¤òÆþ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤ÏÄù¤Þ¤ê¤Î³ÎÇ§¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¤¢¤½¤³¤Ï»Ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ó¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡£
¡½¡½À»¤Ê¤ë¾ì½ê¤À¤È¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Á¤ó¤³¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»Ø¤Ç¥¬¥·¥¬¥·¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½·Á¾õµ²±¤Ç¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ø¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¹¤®¤Æ¤Á¤ó¤Á¤óÆþ¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤â·ù¡£¤À¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë»Ø¤Ç¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ã¤Æ½÷À¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½»Ø¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
»Ø¤¬¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¤¹¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶²¤í¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥¥¹¡¢¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÁÞÆþ¡£ÅÓÃæ±Ø¤ò¤À¤¤¤ÖÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ä¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤Á¤ó¤³¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÇ§¤á¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤½¤ÎÁ°¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡£
¡½¡½¿¿ÂÇ¤Á¤ÎÁ°¤ËÁ°ºÂ¤¬¾Ð¤ï¤»¤¹¤®¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤¹¤è¡£Á°ºÂ¤Ç¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²æ¡¹¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼å¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë¹½¤¤¤¤»Å»ö¤·¤Æ¤â¡¢ÉñÂæ¹ß¤ê¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½çÈÖ¤¬°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹áÈ×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ó¤³¤Î¸å¤Ë»Ø¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤½¤é¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¾Ð¤¤¤Î·à¾ì¤â°ì½ï¤Ç¡¢Ê¢È¬Ê¬¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤³¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡£
¢£¤Þ¤ë¤ÇµûÍë¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.118¡Û¿Æ¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚPN:¥¹¥Ý¥¤¥È¶âµû¡¦10Âå¡¦ÃËÀ¡¦³ØÀ¸¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½¿Æ¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¹Ô°Ù¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢»×½Õ´ü¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥¢¥¦¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¸À¤¤Ìõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤ï¤¶¤ï¤¶¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤ëÉ×ÉØ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹Ô°Ù¤ò¸«¤é¤ì¤ë´í¸±¤¬¸º¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¿Æ¤Î»ÈÍÑºÑ¤ß¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤âÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤Ë¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤Ê¤êÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¥³¥ó¥É¡¼¥à¤À¤±¤Ç¶½Ê³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Â¿´¶¤ÊÃË¤Î»Ò¡£
ËÍ¤âÆ¸Äç¤Îº¢¤Ï¥³¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤è¤¦Í·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ª¥Ê¥Ë¡¼¤·¤Æ¡¢¼ÍÀº¤·¤¿¸å¤Ë¤½¤³¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤È¡¢¿å¤ÎÃæ¤òÀº»Ò¤¬¥°¥ë¥°¥ë±Ë¤°¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¸½Âå¥¢¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿å¤ÎÃæ¤ÎÀº»Ò¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤ËÉâ¤«¤ó¤À±À¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÍáÁå¤Ç¥ª¥Ê¥Ë¡¼¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÃæ¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ã¤¤º¢¤Ï¤è¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ªÅò¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ó¤³¤«¤éµûÍë¤ß¤¿¤¤¤ËÀº»Ò¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¸¤ï¡¼¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿å¤Ë¿åºÌ³¨¤Î¶ñ¤ò¿â¤é¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢É÷¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È¤ÇÉ÷Ï¤²³¤ÇµÅ¡Ê¤¹¤¯¡Ë¤¦¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Çò¤¤ÆþÍáºÞÆþ¤ì¤Æ¸íËâ²½¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡½¡½ºÙÀî¤Õ¤ß¤¨¤Î¥Ð¥¹¥í¥Þ¥ó¤Ï¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¿Æ¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¼ã¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤â¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¼ø¶È»²´Ñ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ù¿·µ¬¤ªÇº¤ß¤òÂçÊç½¸¡ª
Åì¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ªÇº¤ß¤òÂçÊç½¸¡ª¡¡ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤«¤é¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¡¢À¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¤Ê¤É...¤É¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è¡ª¡¡¡Ú¤ªÇº¤ß¡¦Ç¯Îð¡¦¤´¿¦¶È¡¦¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡Û¤òµºÜ¤Î¤¦¤¨¡¢¡Úbukuro.onayami.com@gmail.com¡Û¤Þ¤Ç¥É¥·¥É¥·¤ªÇº¤ß¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÅì¥Ö¥¯¥í
1985Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô½Ð¿È¡¡
¡»2008Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ù¤ò·ëÀ®¡£2017Ç¯¤ËËÜÌ¾¤ÎÅì¸ýµ¹Î´¤«¤é¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ëÅì¥Ö¥¯¥í¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â´Þ¤áÂ¿¤¯¤ÎÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷Official Youtube Channel¡Ù
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«