Ä«£µ»þ¤«¤éËµÄ°´õË¾¼Ô¤¬Îó¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤¬ÀèÃå½ç¤«¤éÃêÁªÀ©¤ËÊÑ¹¹¡ÄºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö½ä¤ë¼Áµ¿¤ÇÃíÌÜ
¡¡Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤ÎµÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ï£±£²Æü¡¢µÄ²ñ¤ÎËµÄ°ÀÊ¤òÀèÃå½ç¤«¤éÃêÁªÀ©¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ÎÆâÉô¹ðÈ¯ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢µÄ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇËµÄ°´õË¾¼Ô¤¬Äê°÷¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¡£ÁáÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸øÊ¿À¤ä°ÂÁ´´ÉÍýÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡££¹·îÄêÎã²ñ¤¬³«²ñ¤¹¤ë£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ëµ¬Â§¤ò²þÀµ¤·¡¢±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡ÂÑ¿ÌÉÔÂ¤Ç¸©Ä£¤ÎµÄ¾ìÅï¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢£²£°£²£³Ç¯£¹·î¤«¤éµÄ²ñ¤ò¸©¸ø´Û¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç£²£°£°ÀÊ°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿ËµÄ°ÀÊ¤Ï£·£°ÀÊ¤Ë½Ì¾®¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÆâÉô¹ðÈ¯ÌäÂê¤Çº£Ç¯£³·îº¢¤ÎËÜ²ñµÄ¤«¤éÄê°÷¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÄ²ñ»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¶·îÄêÎã²ñ¤Ç¤Ï¡¢´õË¾¼Ô¤¬¸áÁ°£µ»þº¢¤«¤éÊÂ¤Ó»Ï¤á¡¢³«²ñ£±»þ´ÖÁ°¤Ë£±£°£°¿Í°Ê¾å¤¬ÂÔ¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½çÈÖ¤ò½ä¤Ã¤Æ´õË¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤âµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢£¸·î¤ÎµÄ±¿¤ÇÃêÁªÀ©¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£ÃêÁª¤Ï³«²ñ£±»þ´ÖÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æþ¼¼½ç¤ÎÈÖ¹æ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿´õË¾¼Ô¤¬ËµÄ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©µÄ²ñµÄÄ¹²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âµÜºê¡¢Åçº¬¸©µÄ²ñ¤Ç¡¢Äê°÷¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤ËÃêÁª¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£