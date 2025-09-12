ÁíºÛÁª5¿Í¤ÎÁè¤¤ÍÎÏ¡¡¾®Àô»á¡¢Íè½µ½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ø
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ï12Æü¡¢5¿Í¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£13Æü¤ËÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤È¶¨µÄ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Íè½µ¤Ë¤âµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤âÍè½µÃæ¤Ë²ñ¸«¤¹¤ë¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤ÏÉ½ÌÀºÑ¤ß¤À¡£ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ²¼¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Îºß¤êÊý¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬11¡¢12Î¾Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Á´¹ñ¶ÛµÞÅÅÏÃÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¼¡¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¹â»Ô»á¤¬28.0¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¡¢¾®Àô»á22.5¡ó¡¢ÎÓ»á11.4¡ó¡¢ÌÐÌÚ»á6.1¡ó¡¢¾®ÎÓ»á3.6¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷295É¼¤ÈÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÉ¼295É¼¤Î·×590É¼¤òÁè¤¤¡¢²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¸õÊä¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¡£º®Àï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÆÀÉ¼¤Ë±þ¤¸¤Æ³Æ¸õÊä¤ËÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ëÃÏÊýÉ¼¤Î¹ÔÊý¤¬¸°¤ò°®¤ë¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï12Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÁíºÛÁªÎ©¸õÊä¤Ë´Ø¤·¡Ö²£¿Ü²ì¤È»°±º¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£