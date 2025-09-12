RKK

¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ÆÉô²°¤òÈ¾¾Æ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ïµ¯ÁÊ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¹ç»Ö»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï8·î25Æü¸áÁ°1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¼«¿È¤¬Êë¤é¤¹¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¥é¥¤¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ÆÉô²°¤òÈ¾¾Æ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ä¾¸å¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÅö»þ¡¢¤Û¤«¤Î½»Ì±¤Ë¡Ö²Ð»ö¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«Ê¬¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·§ËÜÃÏ¸¡¤Ï9·î12ÆüÉÕ¤ÇÃËÀ­¤òÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ë´ð¤Å¤­ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£