¥¢¥Ñー¥È¤Î¼«¼¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ËÊü²ÐÍÆµ¿¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿70ÂåÃËÀ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡¡·§ËÜÃÏ¸¡
¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ÆÉô²°¤òÈ¾¾Æ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ïµ¯ÁÊ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¹ç»Ö»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï8·î25Æü¸áÁ°1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¼«¿È¤¬Êë¤é¤¹¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¥é¥¤¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ÆÉô²°¤òÈ¾¾Æ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ä¾¸å¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÅö»þ¡¢¤Û¤«¤Î½»Ì±¤Ë¡Ö²Ð»ö¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«Ê¬¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·§ËÜÃÏ¸¡¤Ï9·î12ÆüÉÕ¤ÇÃËÀ¤òÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ë´ð¤Å¤ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
