Æ®ÉÂ¤Î¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¸Î¶¿¡¦¿ÁÌî»Ô¤¬Êç½¸¤Ø¡Öº£ÅÙ¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬»Ù¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¿ÁÌî»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¡Ö¤Ï¤À¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤Ê¤É¤ÇÆ®ÉÂ¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤Ï£±£´Æü¤«¤é¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ë¡£»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¿ÁÌî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¿¿Ìð¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡££²£³Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï£µÇ¯Á°¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÇ¾¼ðáç¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£·î£²£·¡¢£²£¸¤ÎÎ¾Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£·£¸²ó¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Ë¤â¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ»²²Ã¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£»Ô¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò´ê¤¤¡¢·ãÎå¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµÆþ¤¹¤ë¥«¡¼¥É¤òÍÑ°Õ¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤Ï¤¿¤Ð¤³º×²ñ¾ì¤Ë·Ç½Ð¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤âÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼õ¤±ÉÕ¤±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë£±³¬¸¼´Ø¡ÊÊ¿Æü¸áÁ°£¸»þÈ¾¡Á¸á¸å£µ»þ£±£µÊ¬¡Ë¤È¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¿ÁÌî±Ø¹½Æâ¤Î»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ°ÆÆâ½ê¡Ê¸áÁ°£¹»þ¡Á¸á¸å£µ»þ¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï¸áÁ°£¸»þ¤«¤é¡Ë¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤Ð¤³º×¤Ø¤Î´óÉÕ¤ä½Ð±é¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£»ÔÀ©£·£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢»Ô¤Ï»ÔÌ±Í»Ö¤é¤Ç½ðÌ¾¤òÊç¤ê¡¢¿ÁÌî±Ø¤Î¡Ö±Ø¥á¥í¡×¤ËÆ±¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤òºÎÍÑ¤·¤è¤¦¤È¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ê¤É¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³¤,
ÇÛÀþ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¾åÅÄ,
²£ÉÍ,
Ï·¸å,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ºë¶Ì,
¶âÂ°²Ã¹©