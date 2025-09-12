ÅÄÂ¼½ß¡õROIROM¡¢¿·Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×ÊüÁ÷·èÄê ¡È¸µSKE48¤Î30ºÐ½÷À¡É¤¬ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢9·î15Æü24»þ59Ê¬¤è¤ê¿·Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¡Ê¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£MC¤ò¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂ¼½ß¡¢¥µ¥ÖMC¤ò¡ÖROIROM¡Ê¥í¥¤¥í¥à¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËÜÂ¿ÂçÌ´¡ÊHIROMU¡Ë¤ÈÉÍÀîÏ©¸Ê¡ÊROI¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÞ¤òÎ®¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¤ÇÍÙ¤ëROIROM
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡Ö³°¸«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ºÆâÌÌ¤À¤±¤ÇÁª¤ó¤À¤é¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡¢º§³è¡¦Îø³è¥¢¥×¥ê»þÂå¤Î¿·¤¿¤ÊÎø°¦ÈÖÁÈ¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÎø°¦ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÅÄÂ¼¤¬MC¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥ÖMC¤òROIROM¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¸µSKE48¤Î30ºÐ½÷À¡£¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï8¿Í¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÃËÀ¤¿¤Á¡£ÃËÀ¿Ø¤Ï°ì¸À¤âÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤º¡¢½÷À¤Ï8¿ÍÊ¬¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÃËÀ¤ÎÆâÌÌ¤ò¿äÍý¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¡¢¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤À¤É¤ÎÃËÀ¤Î¤â¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡á³°¸«¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÁê¼ê¤¬»Ä¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡©ºÇ¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡Öµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×¡£Îø°¦·Ð¸³¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤È¤Ï¡£
ÅÄÂ¼¡¦ROIROM¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹Ê¿»ÒÍ´´õ¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÊ¡ÅÄËãµ®¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬°ðÅÄÈþµª¤È¤¤¤¦Îø°¦¤Ë°ì²È¸À¤¢¤ë¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á¡£¥Ñ¥Í¥é¡¼¿Ø¤Î±Ô¤¤¿äÍý¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¼ç¿Í¸ø¤ÎÁªÂò¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ROIROM¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¥µ¥ÖMC¤Ë·èÄê
