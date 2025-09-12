µµÍüÏÂÌé¡È»ê¶áµ÷Î¥¤Ç²ñ¤¨¤ë¡ÉÌµÎÁ¤´°§»¢²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê ÆÈÎ©¸å½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖKAZUYA KAMENASHI -HELLO to YOU-¡×¤´°§»¢²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê10·î25Æü¡§¿ÀÆàÀî¡¿11·î15Æü¡§Âçºå¡Ë¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµµÍüÏÂÌé¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÇ®Îõ¥Ï¥°
¤´°§»¢²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µµÍü¼«¿È¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°§»¢¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ò¤ª¸«Á÷¤ê¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇµµÍü¤È²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥×¥ê¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ëW²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈÎ©¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-¡×¤ò¡¢9·î6Æü¡¦7Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå¤Ë¤ÆÁ´3¸ø±é³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï³Æ²óËþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢µµÍüËÜ¿Í¤¬¹½À®¤«¤é¿¼¤¯·È¤ï¤ê¡¢2025Ç¯8·î¤ËÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖThe truth¡×¤ÎÈäÏª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ø±éÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡È¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¤ä´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡£¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¡ÈÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¡É¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä»þ¤Ë¤Ï²ñ¾ì¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¡È¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¸ø±é¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢10·î6Æü¡¦7Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤ò¼õ¤±À¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¡¢ÇÛ¿®¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤âÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡¿Æü»þ¡Û
¿ÀÆàÀî¡¦2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
KT Zepp Yokohama
Âè1Éô 14¡§00¡Á
Âè2Éô 16¡§00¡Á
Âè3Éô 18¡§00¡Á
Âçºå¡¦2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Zepp Namba¡ÊOSAKA¡Ë
Âè1Éô 14¡§00¡Á
Âè2Éô 16¡§00¡Á
Âè3Éô 18¡§00¡Á
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
ÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¡Ê³ÆÆü2,230¿Í¢¨Âè1Éô¡Á3Éô¹ç·×¡Ë
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë ¸ø±é
2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë19¡§00º¢¡Á À¸ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨¸åÆü¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤âÍ½Äê
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµµÍüÏÂÌé¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÇ®Îõ¥Ï¥°
¢¡µµÍüÏÂÌé¡¢¤´°§»¢²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê
¤´°§»¢²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µµÍü¼«¿È¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°§»¢¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ò¤ª¸«Á÷¤ê¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇµµÍü¤È²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡µµÍüÏÂÌé¡¢ÆÈÎ©¸å½é¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ÈÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¡É±é½Ð
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈÎ©¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-¡×¤ò¡¢9·î6Æü¡¦7Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå¤Ë¤ÆÁ´3¸ø±é³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï³Æ²óËþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢µµÍüËÜ¿Í¤¬¹½À®¤«¤é¿¼¤¯·È¤ï¤ê¡¢2025Ç¯8·î¤ËÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖThe truth¡×¤ÎÈäÏª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ø±éÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡È¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¤ä´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡£¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¡ÈÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¡É¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä»þ¤Ë¤Ï²ñ¾ì¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¡È¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¸ø±é¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢10·î6Æü¡¦7Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤ò¼õ¤±À¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¡¢ÇÛ¿®¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤âÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖKAZUYA KAMENASHI -HELLO to YOU-¡×¤´°§»¢²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ú²ñ¾ì¡¿Æü»þ¡Û
¿ÀÆàÀî¡¦2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
KT Zepp Yokohama
Âè1Éô 14¡§00¡Á
Âè2Éô 16¡§00¡Á
Âè3Éô 18¡§00¡Á
Âçºå¡¦2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Zepp Namba¡ÊOSAKA¡Ë
Âè1Éô 14¡§00¡Á
Âè2Éô 16¡§00¡Á
Âè3Éô 18¡§00¡Á
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
ÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¡Ê³ÆÆü2,230¿Í¢¨Âè1Éô¡Á3Éô¹ç·×¡Ë
¢¡¡ÖKAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-¡×À¸ÇÛ¿®
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë ¸ø±é
2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë19¡§00º¢¡Á À¸ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨¸åÆü¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤âÍ½Äê
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û