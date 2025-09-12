RIIZE¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê³Ú¶Ê¤ÏNCT DREAM ¥Ñ¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤â¡ÚM¡§ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡ËSMÂç½¸·ëSP¼ýÏ¿¤ËÀøÆþ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØM¡§ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Á¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ê¿¼Ìë0»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡ØSM ENTERTAINMENTÂç½¸·ëSP M¡§ZINEÆÃÊÌÊÔ¡Ù¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¼ýÏ¿¸½¾ì¤ËÀøÆþ¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¤³¤³¤Ç¤ÏRIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¡Ê¢¨9·î13ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖNANA¡×¥Î¥Ö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê RIIZE¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê
¡È²»³Ú¡ÉMAGAZINE¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢Ëè·î1ÁÈ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØM¡§ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ù¡£Mrs. GREEN APPLE¡¦¼ã°æÞæÅÍ¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÎÓÈþºù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òË¶¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤È¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÆÃÊÌÊÔ¡£º£Ç¯ÁÏÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë´Ú¹ñÂç¼ê»öÌ³½ê¡¢SM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È10ÁÈ¤ò¾·¤¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¢¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¤¢¤ê¤Î±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØSM ENTERTAINMENTÂç½¸·ëSP M¡§ZINEÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£
RIIZE¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¡ÖBag Bad Back¡×¡¢TELASA¤Ç¤Ï¡ÖFly Up¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï30¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Ö¿ä¤·¥½¥ó¥°¡×¤È¡Ö¿ä¤·¿¶¤êÉÕ¤±¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬NCT DREAM¡Ê¥¨¥Ì¥·¡¼¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡Ë¤Î¡ÖBOOM¡×¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥Ó¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥ß¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¡Ö녹을 걸 네 맘은 Ice cream.¡ÊÍÏ¤±½Ð¤¹·¯¤Î¿´¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¼ýÏ¿¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÃÏ¾åÇÈ¤ÈTELASA¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤À¤±¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡õ¥È¡¼¥¯¤òÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¸å¤è¤ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Û¤«¡¢TELASAÆÈÀê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â³¡¹¤ÈÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖM¡§ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡×¤ÇSM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È10ÁÈ½¸·ë
¢¡RIIZE¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê³Ú¶Ê¤ÏNCT DREAM
¢¡TELASAÆÈÀê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÇÛ¿®¤Ø
ÃÏ¾åÇÈ¤ÈTELASA¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤À¤±¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡õ¥È¡¼¥¯¤òÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¸å¤è¤ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Û¤«¡¢TELASAÆÈÀê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â³¡¹¤ÈÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
