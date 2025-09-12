¡Ú½Ã°å¤¬²òÀâ¡ÛÇ¤Î¡Öç¹±ê¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©°¦Ç¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÉÂµ¤¤ÎÃÎ¼±
¼Â¤ÏÂ¿¤¤¡ªÇ¤Îç¹±ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¡©
ç¹±ê¡Ê¤¹¤¤¤¨¤ó¡Ë¤È¤Ï¡¢¡Öç¹Â¡¡Ê¤¹¤¤¤¾¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¾Ã²½¹ÚÁÇ¤òºî¤ëÂ¡´ï¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ç¤Ï¡È·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¤Ç¤ÏÄË¤ß¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡Ö¤Þ¤ì¤ÊÉÂµ¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï²òË¶¤µ¤ì¤¿Ç¤Î66¡ó°Ê¾å¤¬²¿¤é¤«¤Îç¹±ê¤ÎÃû¸õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢É½¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¤¬ç¹±ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ç¹±ê¤Ë¤Ï¡ÖµÞÀ¡×¤È¡ÖËýÀ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢µÞÀç¹±ê¤ÏÆÍÁ³¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ·ã¤·¤¯°²½¤¹¤ë°ìÊý¡¢ËýÀç¹±ê¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¹Ô¤·¡¢¸µµ¤¤ä¿©Íß¤Î¥à¥é¤È¤¤¤Ã¤¿Û£Ëæ¤Ê¾É¾õ¤¬Â³¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ ¤É¤Á¤é¤âÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ç¹±ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë
Ç¤Îç¹±ê¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¦µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌñ²ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¾É¾õ¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¡Ê51～100¡ó¤ÎÇ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡Ë ¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¡Ê62～97¡ó¡Ë ÓÒÅÇ¡Ê35～52¡ó¡Ë ÂÎ½Å¸º¾¯¡Ê30～47¡ó¡Ë ²¼Î¡¡Ê11～38¡ó¡Ë
¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢Ã¦¿å¡Ê37～92¡ó¡Ë ÄãÂÎ²¹¡Ê39～68¡ó¡Ë ²«áÕ¡Ê6～37¡ó¡Ë
¤Ê¤É¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ïç¹±êÆÃÍ¤Î¾É¾õ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Â¾¤ÎÉÂµ¤¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÛ£Ëæ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÊÑ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿»þÅÀ¤ÇÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¦Ä²±ê¡¦ÃÀ¤Î¤¦±ê¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤ÎÉÂµ¤¤È°ì½ï¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ç¹±ê¤«¤éÇ¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡©Áá´üÈ¯¸«¤È¤ä¤µ¤·¤¤¥±¥¢¤¬¥«¥®
ç¹±ê¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Â¿¤¯¤¬¡È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¡áÆÃÈ¯À¡Ë¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ç¹Â¡¤Ø¤Î³°½ý¡Ê¸òÄÌ»ö¸Î¹â¤¤½ê¤«¤é¤ÎÍî²¼¤Ê¤É¡Ë °ìÉô¤ÎÌôºÞ¡ÊÎã¡§»¦ÃîºÞ¤ä¤Æ¤ó¤«¤ó¼£ÎÅÌô¤Ê¤É¡Ë µ©¤Ê´¶À÷¾É¡Ê¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¡¢ÇÅÁÀ÷ÀÊ¢Ëì±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¤Ç¤¤ë°ìÈÖ¤ÎÂÐºö¤Ï¡ÈÁá¤¯µ¤¤Å¤¯¡É¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ç¹±ê¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡ÖÂÐ¾ÉÎÅË¡¡Ê¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡Ë¡×¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤Î´ðËÜÅÀÅ©¤ÇÃ¦¿å¤ÈÅÅ²ò¼Á°Û¾ï¤òÊäÀµ ÅÇ¤µ¤»ß¤á¤äÄË¤ß»ß¤á¤ÎÅêÍ¿ ¿©Íß¤¬½Ð¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿©ÍßÁý¿ÊºÞ¤äÎ®Æ°¿©¤Ç±ÉÍÜÊäµë ¡¡¡Ê¢¨´Î¥ê¥Ô¥Éー¥·¥¹Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¡¢¿©»ö¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯ºÆ³«¡Ë
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É¡¥Á¥åー¥Ö¤ä¿©Æ»¥Á¥åー¥Ö¤Ë¤è¤ë±ÉÍÜÊäµë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ËýÀç¹±ê¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤äÄ¹´ü¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¡£
»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¤Î¡ÖÆü¡¹¤Î¸µµ¤¿©ÍßÇÓÝõÂÎ½Å¡×¤ò´Ñ»¡ ÂÎÄ´¤Ë¥à¥é¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ÏÁá¤á¤ËÁêÃÌ Äê´ü·ò¿Ç¤ä·ì±Õ¸¡ºº¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸«¼é¤êÎÏ¡×¤¬¡¢Ç¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ëºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Îç¹±ê¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤Ê¬¤À¤±Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Áá´üÈ¯¸«¤È¤ä¤µ¤·¤¤¥±¥¢¤¬¡¢°¦Ç¤Î¸µµ¤¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤Ëµ¤¤Å¤¯ÌÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£