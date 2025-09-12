¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¡Ö´²±Ê»ûº¬ËÜÃæÆ²Å·°æ³¨¡×´°À®¡ªÅì±Ã»³´²±Ê»û
ÎáÏÂ7Ç¯(2025Ç¯)¡¢Åì±Ã»³´²±Ê»û¤Ï´²±Ê2Ç¯(1625Ç¯)¤ÎÁÏ·ú¤è¤ê»ÍÉ´¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ä»¾»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢º¬ËÜÃæÆ²¤ÎÅ·°æ¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤ëÂçºîÅ·°æ³¨¡Ö±ÃÖÖÁÐÎ¶(¤¨¤¤¤¬¤¯¤½¤¦¤ê¤å¤¦)¡×¤¬9·î12Æü¡¢´°À®¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åì±Ã»³´²±Ê»û
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Åìµþéº½ÑÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦ÆüËÜ²è²È¤Î¼êÄÍÍºÆó²èÇì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º¬ËÜÃæÆ²¤ÎÅ·°æÈÄ¤ËÄ¾ÀÜÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢½Ä6¥á¡¼¥È¥ë¡ßÉý12¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤ÎÁÔÂç¤ÊÆüËÜ²èºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ3Ç¯¤è¤êÀ©ºî¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Å·°æ¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¤¿ÈÄ25Ëç¤Ë´²±Ê»û»³Æâ¤Ë¤ÆÆóÉ¤¤ÎÎ¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢°ìºòÇ¯¤Ë¤ÏÀ©ºîÅÓÃæ¤ÎºîÉÊ¤òÅ·°æ¤Ø²¾ÀßÃÖ¤·¹¤¯ÈäÏª¡¢³¨¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼êÄÍ²èÇì¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç½ä²ó¡¦Å¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï°¤Î¶¤ÎÀÉ´ã¡¢ÒßÎ¶¤ÎÁÐ´ã¤ËËÏ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¡¢º¬ËÜÃæÆ²¤ÎÅ·°æ¤Ø¤ÈÇ¼¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆËÜÆü¡¢¼êÄÍ²èÇì¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿Î¶¤Î´ã¤Ë»Å¾å¤²¤ÎÉ®Æþ¤ì¡ØÅÀâÍ¡Ù¤ò»Ü¤·¡¢³¨¤ò´°À®¤µ¤»¤ëµ·¼°¡Ø²èÎµÅÀâÍ¡Ù¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢Åö»³ÁÎÎ·¤Ë¤è¤ë¡Ø³«´ã¼°¡Ù¤òº¬ËÜÃæÆ²¤Ë¤ÆÊô½¤¤·¡¢Î¶¤Ëº²¤òÆþ¤ì¡¢Æ²Æâ¼é¸î¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æã«¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÅÀâÍ³«´ã¼°¡Ù¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ·ú»ÍÉ´¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°»ö¶È¤Î³µÍ×¤ò´²±Ê»û¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¿å¾å´Ó¼ó¤¬È¯É½¤·¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿¼êÄÍÍºÆóÅìµþéº½ÑÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢´²±Ê»û¤ÎÃÉ²ÈÁíÂå¤Ç¤¢¤ëÆÁÀî½¡²È½½¶åÂåÅö¼ç¡¦ÆÁÀîµÇ°ºâÃÄÍý»öÄ¹¤ÎÆÁÀî²È¹»á¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÉþÉôÀ¬É×ÂæÅì¶èÄ¹¤è¤ê¡¢»ÍÉ´¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾°¡¢Å·°æ³¨¤Ï10·î²¼½Ü¤«¤é¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
