¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥È¥í¥Ã¥È¡¢R&B¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÃÝÃæÍºÂç¡ÊNovelbright¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Masaya¡¢TAKUYA¡¢Juni¡¢SHU¡¢ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡¢Shin¤¬ÅÐ¾ì¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤â¡Ø¸½Ìò²Î²¦2¡Ù¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Àº±Ô7Ì¾¤¬»²Àï¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Ç®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡ÛÈÖÁÈÌ¾¡§2025 Æü´Ú²Î²¦ÀïÊüÁ÷³«»Ï¡§2025Ç¯£¹·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£´»þ£³£°Ê¬¡ÁËè½µÆüÍË¡ÊÁ´£¶²ó¡ËÊüÁ÷¶É¡§BSÆü¥Æ¥ì½Ð±é¼Ô¡§ÆüËÜÂåÉ½¡§ÃÝÃæÍºÂç¡ÊNovelbright¡Ë¡¢Masaya¡¢TAKUYA¡¢Juni¡¢SHU¡¢ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡¢Shin´Ú¹ñÂåÉ½¡§¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥ó¡¢¥Á¥ó¡¦¥Ø¥½¥ó¡¢¥¨¥Î¥¯¡¢¥·¥ó¡¦¥¹¥ó¥Æ¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥¹¡¢¥Á¥§¡¦¥¹¥Û¡¢¥«¥ó¡¦¥à¥ó¥®¥ç¥óMC¡§¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¿³ºº°÷¡§ÆüËÜ¡§¾¾ºê¤·¤²¤ë¡¢¶áÆ£¿¿É§¡¢Zeebra¡¢¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¡¢¹âÅÄ²ÆÈÁ´Ú¹ñ¡§¥½¥ë¡¦¥¦¥ó¥É¡¢¥æ¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¥ê¥ó¡¢D-LITE¡Ê¥Æ¥½¥ó¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ê¥à▶2025 Æü´Ú²Î²¦Àï https://www.bs4.jp/nikkankaousen2025/▶¸½Ìò²Î²¦ JAPAN https://www.bs4.jp/genekikaojapan