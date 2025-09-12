女性アイドルグループ「#2i2（にーに）」のメンバーで、グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ）が12日、体調不良のため一定期間の休養に入ることを発表した。グループの公式サイトなどで発表された。



公式サイトでは「このたび、体調不良により出演を控えておりました天羽希純につきまして、本人の体調や医師の判断を踏まえ、運営側で協議した結果、一定期間の休養を要するとの結論に至りました」と発表。活動再開については「10月を目途に調整を進めております」と知らせ、グループの活動については「十味・森嶋あんり・奥ゆいの3名にて行わせていただきます」と記した。



天羽は自身のX（旧ツイッター）で今月5日に「体調がよくなく、意識が朦朧としているのでSNSを控えさせていただいています。」と発表していた。「ライブだけは休まないと心に決めていたのですが自分が何を考えてるのかしてるのか心と体がいうことを聞かず、何を発信しているのかさえ分からない状況で公の場で発信するのはよくないと判断し、連絡など遅れて申し訳ございません。以後体調回復後また再開させていただきます。申し訳ございません。」と体調が良くないことを記していた。



天羽はグループのメンバーとして活動する他に、抜群のプロポーションを生かしてグラビアアイドルとしても活躍。少年誌の表紙を飾るなど、グラドルとしての地位も確立している。また所属する「#2i2」は2025年12月での解散が発表されている。メンバーは十味、森嶋あんり、奥ゆい、天羽希純。



