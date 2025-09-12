¿·¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¡£¿·¤·¤¤¿©ÂÎ¸³¡£ÉÔÆóÀ½Ìý¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥Ô¡×¤Ï¿·¤·¤¤¿©¤Î¥ß¥é¥¤¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Î¤«¡©
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎORA³°¿©¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö±ã～ UTAGE ～¡×¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ÉÔÆóÀ½Ìý¤ÎÌ¤ÃÎ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤Ï³Ú¤·¤¤¡ª- ¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥ÔÂÎ¸³²ñ -¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ëÉÔÆóÀ½Ìý¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤òÈ¯ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¥¹¥¤ー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢ufu.¡Ê¥¦¥Õ¡£¡Ë¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿¢ÊªÀÁÇºà¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯¤òÄÉµá¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¤ª²Û»Ò¡Ö¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥Ô¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥Ô¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÂÎ¸³²ñ¤òEXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£³Æ¥·¥§¥Õ¤â¶î¤±ÉÕ¤±¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òREPORT¡£¤Þ¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÉ®¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥Ô¤È¤Ï¡©
¿©¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¡£¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¿©ºà¤¬¤¤¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ëÂåÂØ¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿¢ÊªÀÁÇºà¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÊýÄø¼°¤òÃµµæ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¿©Ê¸²½¤Î¤¢¤êÊý¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Î¤¬¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¿¢ÊªÀ¤Î¿©ºà¤âÈþÌ£¤·¤µ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡¢¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿¤ê¡¢Í¾±¤¤ò¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥Ô¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£
À¾Àî¸ù¹¸¥·¥§¥Õ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Î¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¡ÖÇa marche¡Ê¥µ¡¦¥Þー¥·¥å¡Ë¡×¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ
Ê¿À¥¾Í»Ò¥·¥§¥Õ¡§Åìµþ¡ÖRestaurant L'aube¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥íー¥Ö¡Ë¡×¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨
º´¡¹ÌÚ¸µ¥·¥§¥Õ¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Î¡Öla boutique de yukinoshita kamakura¡Ê¥é¡¦¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥É¥¥¡¦¥æ¥¥Î¥·¥¿¡¦¥«¥Þ¥¯¥é¡Ë¡×¤Î¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨
È«»³ÏÂÌé¥·¥§¥Õ¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¤Î¡Öfeuquiage¡Ê¥Õ¥¥¢ー¥¸¥å¡Ë¡×¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ
¤Î4¿Í¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ä¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Î¥·¥§¥Õ¤¬Âç½¸·ë¡£ÉÔÆóÀ½Ìý¤¬³«È¯¤·¤¿Æ¦Æý¥¯¥êー¥à¤ä¥Þ¥á¥Þー¥¸¥å¡¢ÂçÆ¦²Ã¹©ÁÇºà¡¢¥«¥«¥ªÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥¢¥Î¥¶M¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿·¤·¤¤¥ß¥é¥¤¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Î¿ô¤ÏÌó800¸Ä°Ê¾å¡ªÂçÀ¹¶·¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì
³«ºÅ¤Ï8·î13Æü¤«¤é9·î12Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó1¤«·î´Ö¡Ê8·î18-24Æü¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£¾ì½ê¤Ï¡¢ORA³°¿©¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ø±ã～UTAGE～¡Ù2³¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥ÔÂÎ¸³²ñ¡×¡£ ²ñ¾ì¤Ç¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤ËÃêÁª·ô¤¬ÇÛ¤é¤ì¡¢ÃêÁªÀ©¤Ç1Æü12²óÅ¾¡£²ñ´ü´ü´Ö¹ç·×¤ÇÌó800Ì¾¤â¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÂçÀ¹¶·¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤ÎÆüÄø¤Ï¡¢SNS¤ò¸«¤ÆÍè¾ì¤¹¤ëÊý¤äËüÇî¹¥¤¤ÎÊý¡¹¤Î¸ý¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ä«¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö¥ß¥é¥¤¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì£¹á¤êÀïÎ¬¸¦µæ½ê¤¬³«È¯¤·¤¿¿ÇÃÇ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤ÊÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥ÔÂÎ¸³²ñ¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ç»Ý¤ä³«È¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Æ¥·¥§¥Õ¤¬±ÇÁü¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥Ô¤¬¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Çºî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ÀÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤¤³¤Î¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥Ô¤Ë¡ÖÌ¾Á°¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï½ªÎ»¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥·¥§¥Õ¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤ÆÅÐÃÅ¤·¥Èー¥¯¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤»®À¹¤ê¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡ÖRestaurant L'aube¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥íー¥Ö¡Ë¡×Ê¿À¥¾Í»Ò¥·¥§¥Õ¡£¡Ö¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÌ²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ùÁÒ¤«¤éÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Î¼õ¾ÞÎò¤â¤¢¤ê¼ã¼ê¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏ¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Îº´¡¹ÌÚ¸µ¥·¥§¥Õ¤âÅÐÃÅ¡£
º´¡¹ÌÚ¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¥Æ¥êー¥Ì¤Ë¶á¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¿·¤·¤¤¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í¤¨¡¢¥Æ¥êー¥Ì¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤Ã¤Á¤ê¤ÈÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¿·¿©´¶¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÉÔÆóÀ½Ìý¤Î¿·ÁÇºà¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È)¤ä¥Þ¥á¥Þー¥¸¥å¡¢¥¯¥êー¥à¤Î¥¬¥Èー¥ì¥ô¥£¥¹¥Õ¥êー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿©ºà¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÍ¾±¤¤È¤·¤Æ»Ä¤ëÀß·×¤Ë¡£»ÀÌ£¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥â¥ó¡¢çõ¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤â¿©´¶¤È¹á¤ê¤ÎÍ¾±¤¤òÈþÌ£¤·¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤ëÀ¼¤â¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤¿©ÂÎ¸³
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î´ü´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÍè¾ì¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÎðÁØ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢10ÂåÌ¤Ëþ¤¬30¡ó°Ê¾å¤Î»²²ÃÎ¨¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿©ºà¤ä¥ì¥·¥Ô¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¿©´¶¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤âÂ¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ú¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¿·õ¤ËÌ¾Á°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¿©°é¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤Â¦ÌÌ¤â¡£¤Þ¤¿¥Íー¥ß¥ó¥°¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÆ¦Æý¡¢ÂçÆ¦¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤âÂ¿¤¯¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºàÎÁ¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤â»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸¸åµ¡Û
¼ÂºÝ¤Ëº£²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ËèÆü¸ý¤Ë¤¹¤ë¿©»ö¤â¥Ç¥¶ー¥È¤â¡¢Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤ÇËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¡¢Âç»ö¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¥Ð¥¿ー¤â¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ä¹âÆ¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þÂå¤â¶á¤¯¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ëÂåÂØ¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¤«¤é¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¿·¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¿©Ê¸²½¤ò¤¤Ã¤ÈÀÚ¤êÂó¤¯¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Photo&Writing¡¿ºä°æÍ¦ÂÀÏ¯¡Êufu.ÊÔ½¸Ä¹¡Ë