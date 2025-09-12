ÏÂ²Î¤Î±º¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢ËüÍÕ¤Î¿´¤ÈÇ½³Ú¤¬¶Á¤­¹ç¤¦¡ªÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º

¡ÖÀä·Ê¤ÎÊõ¸Ë¡¦ÏÂ²Î¤Î±º¡×¤Ç¤ÏÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤ÎÄ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡£

 

ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º

 

 

¡ÖÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë²òÀâÉÕ¤­¥Ä¥¢¡¼¡¢ÏÂ²Î¤ÎÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¼Â»Ü¡£

ËüÍÕ¿ÅÇ½¤Ç¤Ï¡¢±ê¤È³¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛ¤ÎÉñÂæ¡ÖÏÂ²Î¤Î±ºËüÍÕ¿ÅÇ½¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÍ©¸¼¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£

ËüÍÕ¿ÅÇ½¤Ç¤Ï¡¢±ê¤È³¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛ¤ÎÉñÂæ¡ÖÏÂ²Î¤Î±ºËüÍÕ¿ÅÇ½¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÍ©¸¼¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£

Îò»Ë¡¦·Ý½Ñ¡¦¼«Á³¤¬¶Á¤­¹ç¤¦¡ÈÆüËÜ°ä»ºÏÂ²Î¤Î±º¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

¢£ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º¡õËüÍÕ¿ÅÇ½¤Î¸«¤É¤³¤í¡ª

¸«¤É¤³¤í(1)¨¢¡Ú¡ÈËüÍÕ°áÁõ¤Ç½ä¤ë¡ÉÈóÆü¾ï¤Î¤Þ¤ÁÊâ¤­(ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º)¡Û

Í­¼±¼Ô¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¶ÌÄÅÅç¿À¼Ò¤äÉÔÏ·¶¶¤ò½ä¤ë¡ÖÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏËüÍÕ½ä¤ê¡×¡£

´õË¾¼Ô¤ÏËüÍÕ°áÁõ¤òÃåÍÑ¤Ç¤­¡¢ÀéÇ¯Á°¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤±¤Þ¤¹¡ª

¸«¤É¤³¤í(2)¨¢¡ÚÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¡ª¡ÖÏÂ²Î¥µ¥ß¥Ã¥È¡×³«ºÅ(ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º)¡Û

¥·¥ó¥¬¡¼SAYAKA»á¤ÈÏÂ²Î»³»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³«Ëë¡£

Í­¼±¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÏÂ²Î¤ÎÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌ¤Íè¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÈÏÂ²Î¤òÀ¤³¦¤Ø¡É¤ò·Ç¤²¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ëÏÂ²Î¤Î±º¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¹Ö±é¤Ç¤¹¡ª

¸«¤É¤³¤í(3)¨¢¡ÚäÀ²Ð(¤«¤«¤ê¤Ó)¤ËÉâ¤«¤Ö¡ÈÏÂ²Î¤Î±ºËüÍÕ¿ÅÇ½¡É¡Û

Í¼¹ï¤ÎÏÂ²Î¤Î±º¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢äÀ²Ð¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ÇÇ½¤ò¾å±é¡£

³¤¤È±ê¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ï¡¢¼Ì¿¿¡¦±ÇÁü±Ç¤¨¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¶¸¸À¡¢Ç½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ËüÍÕ¿ÅÇ½(1)

ËüÍÕ¿ÅÇ½(2)

¢£»²²Ã¼ÔÊç½¸°ÆÆâ(1) (ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º)

1. ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏËüÍÕ½ä¤ê

Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î12Æü(Æü)10:30¡Á12:00

Äê°÷¡§30Ì¾(ÃêÁª)¡¿»²²ÃÌµÎÁ

²òÀâ¡§Â¼À¥ ·ûÉ× »á(¶áµ¦Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø)¡¢¾åÌî À¿ »á(Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÆÃÇ¤¶µ¼ø)

ÆÃÅµ¡§´õË¾¼Ô¤ÏËüÍÕ°áÁõ¤ÎÃåÍÑ²Ä

³µÍ×¡§ËüÍÕ½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í­¼±¼Ô¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÌÄÅÅç¿À¼Ò¤äÉÔÏ·¶¶¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£

2. ÏÂ²Î¥µ¥ß¥Ã¥È

Æü»þ¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î12Æü(Æü)13;00¡Á16:30

²ñ¾ì¡¡¡§ÏÂ²Î¤Î±º¥¢¡¼¥È¡¦¥­¥å¡¼¥Ö Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ëA

Äê°÷¡¡¡§100Ì¾(ÃêÁª)¡¿»²²ÃÌµÎÁ

ÅÐÃÅ¼Ô¡§Â¼À¥ ·ûÉ× »á¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ß¥é¥ó »á¡¢¾åÌî À¿ »á¡¢Ã§¹¥¹¬ »á

³µÍ×¡¡¡§¡ÖÏÂ²Î¤ÎÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Í­¼±¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢

ÏÂ²Î¤ÎÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ä¡ÖÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£

¿½¹þÊýË¡¡¡¡¡¡§9·î19Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Ë»ÔHP¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ï¥¬¥­¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£»²²Ã¼ÔÊç½¸°ÆÆâ(2) (ÏÂ²Î¤Î±ºËüÍÕ¿ÅÇ½)

Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÎáÏÂ7Ç¯10·î5Æü(Æü)Í¼¹ï

²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÏÂ²Î¤Î±ºÊÒÃËÇÈ¸ø±àÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸

ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¡ÚÁ°Çä¡Û°ìÈÌ 4,000±ß / ³ØÀ¸ 1,500±ß

¡ÚÅöÆü¡Û°ìÈÌ 4,500±ß / ³ØÀ¸ 2,000±ß

³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ½©¤ÎÍ¼¤Ù¡¢ÏÂ²Î¤Î±º¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤ÎÃæ¤ËÍ©¸¼¤ÎÀ¤³¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡ÚÂè1Éô¡ÛÇ½³Ú¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥× »ØÆ³¡¡¾®ÎÓ·Ä»°¡¦¶¶ËÜÃé¼ù¡¦Á°Àî¸÷ÈÏ

¡ÚÂè2Éô¡Û´ÑÀ¤Î®Ç½¡Ö°ª¾å(¤¢¤ª¤¤¤Î¤¦¤¨)¡× ÊÒ»³¶åÏº±¦±ÒÌç¡¡Â¾

ÂçÂ¢Î®¶¸¸À¡ÖÀéÄ»(¤Á¤É¤ê)¡×¡¡ÌÐ»³Àé¸ÞÏº¡¡Â¾

