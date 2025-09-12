ÏÂ²Î¤Î±º¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢ËüÍÕ¤Î¿´¤ÈÇ½³Ú¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡ªÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º
¡ÖÀä·Ê¤ÎÊõ¸Ë¡¦ÏÂ²Î¤Î±º¡×¤Ç¤ÏÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤ÎÄ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡£
ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º
¡ÖÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë²òÀâÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¡¢ÏÂ²Î¤ÎÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¼Â»Ü¡£
ÏÂ²ÎÊ¸²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡ÖÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë²òÀâÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¡¢ÏÂ²Î¤ÎÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¼Â»Ü¡£
ËüÍÕ¿ÅÇ½¤Ç¤Ï¡¢±ê¤È³¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛ¤ÎÉñÂæ¡ÖÏÂ²Î¤Î±ºËüÍÕ¿ÅÇ½¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÍ©¸¼¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¡¦·Ý½Ñ¡¦¼«Á³¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡ÈÆüËÜ°ä»ºÏÂ²Î¤Î±º¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º¡õËüÍÕ¿ÅÇ½¤Î¸«¤É¤³¤í¡ª
¸«¤É¤³¤í(1)¨¢¡Ú¡ÈËüÍÕ°áÁõ¤Ç½ä¤ë¡ÉÈóÆü¾ï¤Î¤Þ¤ÁÊâ¤(ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º)¡Û
Í¼±¼Ô¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¶ÌÄÅÅç¿À¼Ò¤äÉÔÏ·¶¶¤ò½ä¤ë¡ÖÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏËüÍÕ½ä¤ê¡×¡£
´õË¾¼Ô¤ÏËüÍÕ°áÁõ¤òÃåÍÑ¤Ç¤¡¢ÀéÇ¯Á°¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤±¤Þ¤¹¡ª
¸«¤É¤³¤í(2)¨¢¡ÚÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¡ª¡ÖÏÂ²Î¥µ¥ß¥Ã¥È¡×³«ºÅ(ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º)¡Û
¥·¥ó¥¬¡¼SAYAKA»á¤ÈÏÂ²Î»³»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³«Ëë¡£
Í¼±¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÏÂ²Î¤ÎÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌ¤Íè¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈÏÂ²Î¤òÀ¤³¦¤Ø¡É¤ò·Ç¤²¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ëÏÂ²Î¤Î±º¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¹Ö±é¤Ç¤¹¡ª
¸«¤É¤³¤í(3)¨¢¡ÚäÀ²Ð(¤«¤«¤ê¤Ó)¤ËÉâ¤«¤Ö¡ÈÏÂ²Î¤Î±ºËüÍÕ¿ÅÇ½¡É¡Û
Í¼¹ï¤ÎÏÂ²Î¤Î±º¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢äÀ²Ð¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ÇÇ½¤ò¾å±é¡£
³¤¤È±ê¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ï¡¢¼Ì¿¿¡¦±ÇÁü±Ç¤¨¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¶¸¸À¡¢Ç½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËüÍÕ¿ÅÇ½(1)
ËüÍÕ¿ÅÇ½(2)
¢£»²²Ã¼ÔÊç½¸°ÆÆâ(1) (ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ù¥¤ ¥ª¥Ö ¥Ý¥¨¥à¥º)
1. ÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏËüÍÕ½ä¤ê
Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î12Æü(Æü)10:30¡Á12:00
Äê°÷¡§30Ì¾(ÃêÁª)¡¿»²²ÃÌµÎÁ
²òÀâ¡§Â¼À¥ ·ûÉ× »á(¶áµ¦Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø)¡¢¾åÌî À¿ »á(Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÆÃÇ¤¶µ¼ø)
ÆÃÅµ¡§´õË¾¼Ô¤ÏËüÍÕ°áÁõ¤ÎÃåÍÑ²Ä
³µÍ×¡§ËüÍÕ½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¼±¼Ô¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÌÄÅÅç¿À¼Ò¤äÉÔÏ·¶¶¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ÏÂ²Î¥µ¥ß¥Ã¥È
Æü»þ¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î12Æü(Æü)13;00¡Á16:30
²ñ¾ì¡¡¡§ÏÂ²Î¤Î±º¥¢¡¼¥È¡¦¥¥å¡¼¥Ö Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ëA
Äê°÷¡¡¡§100Ì¾(ÃêÁª)¡¿»²²ÃÌµÎÁ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Â¼À¥ ·ûÉ× »á¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ß¥é¥ó »á¡¢¾åÌî À¿ »á¡¢Ã§¹¥¹¬ »á
³µÍ×¡¡¡§¡ÖÏÂ²Î¤ÎÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Í¼±¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢
ÏÂ²Î¤ÎÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ä¡ÖÏÂ²Î¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½¹þÊýË¡¡¡¡¡¡§9·î19Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Ë»ÔHP¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ï¥¬¥¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»²²Ã¼ÔÊç½¸°ÆÆâ(2) (ÏÂ²Î¤Î±ºËüÍÕ¿ÅÇ½)
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÎáÏÂ7Ç¯10·î5Æü(Æü)Í¼¹ï
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÏÂ²Î¤Î±ºÊÒÃËÇÈ¸ø±àÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¡ÚÁ°Çä¡Û°ìÈÌ 4,000±ß / ³ØÀ¸ 1,500±ß
¡ÚÅöÆü¡Û°ìÈÌ 4,500±ß / ³ØÀ¸ 2,000±ß
³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ½©¤ÎÍ¼¤Ù¡¢ÏÂ²Î¤Î±º¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤ÎÃæ¤ËÍ©¸¼¤ÎÀ¤³¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1Éô¡ÛÇ½³Ú¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥× »ØÆ³¡¡¾®ÎÓ·Ä»°¡¦¶¶ËÜÃé¼ù¡¦Á°Àî¸÷ÈÏ
¡ÚÂè2Éô¡Û´ÑÀ¤Î®Ç½¡Ö°ª¾å(¤¢¤ª¤¤¤Î¤¦¤¨)¡× ÊÒ»³¶åÏº±¦±ÒÌç¡¡Â¾
ÂçÂ¢Î®¶¸¸À¡ÖÀéÄ»(¤Á¤É¤ê)¡×¡¡ÌÐ»³Àé¸ÞÏº¡¡Â¾
