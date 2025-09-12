ÃËÀ¤Î¼«¿®¤òÈ©¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼HC902¡¿mou¡Ö¥³¥é¥ÜÈþÍÆ¥»¥Ã¥È¡×
¡Ö¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼HC902¡×¤È¡¢¿·´¶³Ð¿ËÈþÍÆ¥¸¥§¥ë¡Ömou¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥á¥ó¥ºÈþÍÆ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤òÈ¯É½¡£
¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼HC902¡¿mou¡Ö¥³¥é¥ÜÈþÍÆ¥»¥Ã¥È¡×
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ ¡Ú¹¤¤Ì¤±ÃË»Ò·×²è¡Û
mou¥¹¥Ô¥¥å¡¼¥ëÈþÍÆ±Õ¡ß¥É¥¤¥ÄÀ½¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼
È¯ÇäÆü¡¡¡§ 2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)17:00¡Á
²Á³Ê¡¡¡¡¡§ ÄÌ¾ï¥»¥Ã¥È²Á³Ê 23,200±ß(ÀÇ¹þ)
¢ª ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆÃÊÌ²Á³Ê 19,800±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼HC902¡õ¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¥»¥Ã¥È¡ß1¸Ä¡¢
mou The First SP Serum¡ß1¸Ä
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼ÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹ ¸ø¼°³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼HC902¡×¤È¡¢¿·´¶³Ð¿ËÈþÍÆ¥¸¥§¥ë¡Ömou¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥á¥ó¥ºÈþÍÆ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¹¤¤Ì¤±ÃË»Ò¡É¤ä¡ÈÈ©ÃË¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¼«¿®¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³µÍ×
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ë¡¼¥É¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼¡×¤È¡¢ÀèÃ¼ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò³è¤«¤·¤¿¥¸¥§¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ë¡Ömou¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¥á¥ó¥º¸þ¤±¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¿·Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
¹âÉÊ¼Á¤Ê¿ËÈþÍÆ¤È¥¸¥§¥ë¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿È©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¾Ò²ð
ºäÅÄ ¹Ò¼ù(¤µ¤«¤¿ ¤³¤¦¤)¤µ¤ó¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¹Ö±é¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÉý¹¤¯È¯¿®¤ò¹Ô¤¦ÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼¡ßmou ºäÅÄ ¹Ò¼ù(¤µ¤«¤¿ ¤³¤¦¤)¤µ¤ó
¢£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¾Ò²ð
¿·´¶³Ð¿ËÈþÍÆ¥¸¥§¥ë¡Ömou¡×¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Òmou ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ëËãÌÚ ÎèÆá(¤¢¤µ¤ ¤ì¤¤¤Ê)¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¡£
ÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢´ë²è¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËãÌÚ ÎèÆá(¤¢¤µ¤ ¤ì¤¤¤Ê)¤µ¤ó
¢£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
¡ö¥Û¡¼¥à¥±¥¢ÍÑ ¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼HC902(¥É¥¤¥ÄÀ½)
162ËÜ¤ÎïªÄ¹0.2mm¡Á0.3mm¤Ç¶Ë¾®(ºÇÂçÀþ·Â0.08mm)¤Î°åÎÅ¥°¥ì¡¼¥É¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ë¡¼¥É¥ë¤¬90ÅÙ¤Î³ÑÅÙ¤ÇÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢È©ºÆÀ¸¤òÂ¥¤·¡¢Í¸úÀ®Ê¬¤¬ºÇÅ¬¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼HC902
¡ömou The First SP Serum(¥à¡¼ ¥¶¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È ¥¹¥Ô¥¥å¡¼¥ë ¥»¥é¥à)
ÈþÈ©¿Ë¥¹¥Ô¥¥å¡¼¥ë¡¦¥Ç¥¤¥Î¥³¥Ã¥«¥¹ÇÝÍÜ¥¨¥¥¹±Õ¡¦¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¤¥óEX¡¦¤¦¤ë¤ª¤¤¿»Æ©¥«¥×¥»¥ë¤Î4¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤êÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÉÔ²÷¤ÊÄË¤ß¤Ê¤¯¼Â´¶¤Ç¤¤ëÀäÌ¯¤ÊÀ®Ê¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²¿ÅÙ¤â¥Æ¥¹¥È¡¦ÄÉµá¤·¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇ»ÅÙ¤È¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¦¹ÛÊªÌý¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿·´¶³Ð¿ËÈþÍÆ¥¸¥§¥ë¤Ç¤¹¡£
mou
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÃËÀ¤Î¼«¿®¤òÈ©¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª¥À¡¼¥Þ¥í¡¼¥é¡¼HC902¡¿mou¡Ö¥³¥é¥ÜÈþÍÆ¥»¥Ã¥È¡× appeared first on Dtimes.