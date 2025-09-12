¥¢¥ê¥¹Ìò¤ò¸ÅÀî¶×²»¡õ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥óÌò¤ÏÀÄÌÚÍ®¡¡ÉñÂæ¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¥¢¥ê¥¹¡Ù¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡2026Ç¯2·î9Æü¤è¤ê¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤¬·èÄê¡£¸ÅÀî¶×²»¤¬ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹Ìò¡¢ÀÄÌÚÍ®¤¬¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥óÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉñÂæ¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¥¢¥ê¥¹¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥È¥Ë¡¼¾Þ¤ä¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¾Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¼¥¸¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢2013Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Ç½é±é¤µ¤ì¤¿¡£µÓËÜ¤Ï¡¢À¤³¦¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥à¡¼¥é¥ó¡¦¥ë¡¼¥¸¥å¡ª¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¡Ø007 ¥¹¥«¥¤¥Õ¥©¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥í¡¼¥¬¥ó¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1932Ç¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¤È¤¢¤ë½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ëÅ¸¡×¤Î³«Ëë¼°¤Ç¡¢¥¢¥ê¥¹¡¦¥ê¥Ç¥ë¡¦¥Ï¡¼¥°¥ê¡¼¥ô¥¹¡ÊÅö»þ80ºÐ¡Ë¤È¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥ë¥¦¥§¥ê¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡ÊÅö»þ35ºÐ¡Ë¤Ï½Ð²ñ¤¦¡£±Ê±ó¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤°ìÂÎ²¿¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡È¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡É¤È¡ÈÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡É¤¬¸½¤ì¡¢²áµî¤È¸¸ÁÛ¤¬Ê£»¨¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤æ¤¯¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤¬Ã©¤êÃå¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Î½ªËë¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡±é½Ð¤Ï¡ØÌë¤Ø¤ÎÄ¹¤¤Î¹Ï©¡Ù¡ØMISHIMA¡ÁÈÉ½÷¡Á¡Ù¡ØÍÛµ¤¤ÊÍ©Îî¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Îµº¶Ê¤ò¤â¤È¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿·§ÎÓ¹°¹â¡£ËÝÌõ¤Ï¡¢¶áºî¡Ø¥¤¥ó¥Ø¥ê¥¿¥ó¥¹¡Ý·Ñ¾µ¡Ý¡Ù¡ØÍÛµ¤¤ÊÍ©Îî¡Ù¤Ê¤É¤Ç·§ÎÓ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÁáÁ¥²Î¹¾»Ò¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ç±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·Â³¤±¤ë¸ÅÀî¶×²»¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥óÌò¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂ¿ÌÌÀ¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦ÀÄÌÚÍ®¤¬Ã´¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Îºî¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ëÌò¤Ë¤Ï¡¢½Å¸ü¤Ê±éµ»¤ÇºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤ëÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦ÈÓÅÄ´ðÍ´¡£¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ð¥ê¡¼Ìò¤Ë¤Ï¡¢±ÇÁü¤äÉñÂæ¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ½ÀÆð¤Ê¼Çµï¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë²¬ÅÄµÁÆÁ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ìºòÇ¯¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ËÜºî¤¬½é¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤È¤Ê¤ë´Ê½¨µÈ¤¬¡¢¥¢¥ê¥¹¤ÎÉ×¤È¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÄï¤Î2Ìò¤ËÄ©Àï¡£Ê¸³ØºÂ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦»³¿¹ÂçÊå¤¬¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÉã¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥ë¥¦¥§¥ê¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹Ìò¤Ë¤Ï¡¢¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¿ð¡¹¤·¤¤´¶À¤Ç¼ã¤ºÍÇ½¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë·àÃÄEXILE¤Îº´Æ£´²ÂÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¹¡¦¥ê¥Ç¥ë¡¦¥Ï¡¼¥°¥ê¡¼¥ô¥¹Ìò¤Ë¤Ï¡¢ËÜÇ¯·ÝÇ½À¸³è55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëËã¼Â¤ì¤¤¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î9Æü¡Á2·î23Æü¡¢ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ë¤ÆÆ±Ç¯2·î28Æü¡Á3·î2Æü¾å±é¡£
¢¨±é½Ð¡§·§ÎÓ¹°¹â¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£±é½Ð¡§·§ÎÓ¹°¹â
¡¡¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤È¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡£¤É¤Á¤é¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸Ê¸³ØºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤éÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤È¥¢¥ê¥¹¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¾¯Ç¯¤È¾¯½÷¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¼«¿È¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¸ºß¤ÈÈà¡¦Èà½÷¤¬Á÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µº¶Ê¡ØPeter and Alice¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö±Æ¡×¤ò¿È¤ÎÆâ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÉáÃÊ¤ÏÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¡Ö±Æ¡×¤ËÂÐÖµ¤·¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤·Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡Ö±Æ¡×¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö±Æ¡×¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ¸³Ø¡×¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿²áµî¤ò²ò¤Êü¤ÄÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¥¢¥ê¥¹¤Î¿´¤ÎÊÑÁ«¤ò¡¢·à¾ì¤Ç¤È¤â¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉñÂæ¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¥¢¥ê¥¹¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
