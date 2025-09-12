¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤â¡ªBIGLOBE¡Ö¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥ì¡¼¥µ¡¼ÂÎ¸³²ñ Vol.2 powered by BIGLOBE¡×
BIGLOBE¤Ï¡¢2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥é¥ó¥É»°²Ï(°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Î¥ì¡¼¥¹ÂÎ¸³¤òÆ±»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥ì¡¼¥µ¡¼ÂÎ¸³²ñ Vol.2 powered by BIGLOBE¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
BIGLOBE¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÍ»¹ç¤¬¤â¤Ã¤È¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ê¡¢BIGLOBE¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÂ®¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬É¬¿Ü¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢³Æ¼ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¤Î¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ó¥º¥¢¥²¥¤¥ó¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¼«¿È¤Î¼ÖÎ¾¤â¤·¤¯¤Ï¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆ±¾è¤Ç¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤È¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤Ç¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡×¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤òÆ±»þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÎÎ°è¤Îµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ÎÎ¾Êý¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏBIGLOBE¤«¤é¤Î»Ù±ç¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÄ¹Èø¹ËÌéÁª¼ê¡¢µÚÀî¼ÓÍø°¡Áª¼ê¡¢¥×¥í¥É¥ê¥Õ¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»³Ãæ¿¿À¸Áª¼ê¡¢¿¼ÅÄ°ì´õÁª¼ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶¶ËÜÍÎÊ¿»á¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ç¥âÁö¹Ô¤äÆ±¾èÁö¹Ô¡¢»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤Ï¡¢DELE¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ÇºÇ¿·±Ô¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤ò2ÂæÀßÃÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1. Æü»þ
2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)8:00¡Á17:00Í½Äê
2. ¾ì½ê
¥â¡¼¥¿¡¼¥é¥ó¥É»°²Ï
¢©441-1411¡¡°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ôºî¼ê´äÇÈ»úÄ¹¥Î»³60-6
3. ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
(1) ºÇ¿·¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿ÂÎ¸³
(2) ¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â¥é¥ó
(3) ¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
(4) ¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÆ±¾èÁö¹Ô
(5) ¤ªµÒ¤µ¤Þ¼«¿È¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô *1
(6) ¥¥Ã¥ºEV¥«¡¼¥ÈÂÎ¸³
(7) ¥¥Ã¥º¥«¡¼¥È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿ÂÎ¸³
(8) »Ò¤É¤â¸þ¤±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¶µ¼¼
*1¡§¶¦ºÅ¤¹¤ëWinsAgain¤Ø¤Î¿½¹þ¤ß¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
4. »²²ÃÊýË¡
¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô(ÀèÃå40Ì¾¸ÂÄê)¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï³µÍ×¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¿½¹þ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿½¹þ¤ß¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)9:00 ¡Á 11·î20Æü(ÌÚ)9:00
¢¨¤¿¤À¤·¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»
³«ºÅ³µÍ×¤È¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²¼µWeb¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.biglobe.co.jp/motorsport/251129_mlm
¤´´õË¾¤Î¥¯¥é¥¹¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÆ±¾èÁö¹Ô¡¢¥¥Ã¥ºEV¥«¡¼¥È¡¢¥¥Ã¥º¥«¡¼¥È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿ÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ÅöÆü¼õÉÕ¡¦À°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
5. ¥²¥¹¥È(ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)
¥×¥í¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¡¡§Ä¹Èø¹ËÌé
¥×¥í¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¡¡§µÚÀî¼ÓÍø°¡
¥×¥í¥É¥ê¥Õ¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡§»³Ãæ¿¿À¸
¥×¥í¥É¥ê¥Õ¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡§¿¼ÅÄ°ì´õ
¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡§¶¶ËÜÍÎÊ¿
(·É¾ÎÎ¬)
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
