Á´¹ñ5²ñ¾ì(Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢²¬»³¡¢Ê¡²¬)¤Ç³«ºÅ¡ª¶¨ÏÂ¥­¥ê¥ó¡ÖXLH Cafe¡×

¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤Ï¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍASrid¤¬±¿±Ä¤¹¤ëSTEP¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¦ºÅ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î19Æü(Æü)¤ËXÀ÷¿§ÂÎÏ¢º¿ÀÄã¥ê¥ó·ì¾ÉÀ¤¯¤ëÉÂ¡¦¹üÆð²½¾É´µ¼Ô¤µ¤ó¡¦¤´²ÈÂ²¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»ÔÌ±¸ø³«¹ÖºÂ¡ÖXLH Cafe¡×¤ò³«ºÅ¡£
XLH Cafe¤Ï¡¢¾®»ù¤ÈÀ®¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâÊ¬ÈçÀìÌç¤Î°å»Õ¤«¤é´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¼À´µ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸½ÃÏ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´¹ñ5²ñ¾ì(Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢²¬»³¡¢Ê¡²¬)¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë¾ðÊó¸ò´¹¤Ç¤¤ëÃãÏÃ²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
XÀ÷¿§ÂÎÏ¢º¿ÀÄã¥ê¥ó·ì¾ÉÀ¤¯¤ëÉÂ¡¦¹üÆð²½¾É¤Ï¡¢FGF23´ØÏ¢Äã¥ê¥ó·ì¾ÉÀ¤¯¤ëÉÂ¡¦¹üÆð²½¾É¢¨¤Î1¼ï¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÆÃÄê¤Î°äÅÁ»Ò¤ËÊÑ°Û¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ëÀèÅ·À¤Î¤â¤Î¤ò¼ç¤Ë»Ø¤·¡¢È¯À¸ÉÑÅÙ¤Ï2Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»ØÄêÆñÉÂ¢¨¤Ç¤¹¡£
FGF23 (Àþ°Ý²êºÙË¦Áý¿£°ø»Ò23)¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬²á¾ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Î¥ê¥ó¤¬Ç¢Ãæ¤Ë²á¾ê¤ËÇÓÝõ¤µ¤ìÄã¥ê¥ó·ì¾É¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ü¤ÎÀ®Ä¹¡¦Âå¼Õ¤Ë¾ã³²¤ò¤¤¿¤·¡¢¹ü¤ÎÊÑ·Á¤äÄË¤ß¤òÈ¼¤¦´õ¾¯¡¦Æñ¼£À¼À´µ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óDÄñ¹³À¤¯¤ëÉÂ¡¿¹üÆð²½¾É¡×(»ØÄêÆñÉÂ238)¤ª¤è¤Ó¾®»ùËýÀÆÃÄê¼ÀÉÂ¤Î¡Ö¸¶È¯ÀÄã¥ê¥ó·ì¾ÉÀ¤¯¤ëÉÂ¡×¤È¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óDÄñ¹³À¹üÆð²½¾É¡×¤ò´Þ¤à¼À´µ¤ÎÁí¾Î
¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿ÊÊâ¤òÄÉµá¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÈË¤«¤µ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãSTEP¤È¤Ï¡ä
STEP¤Ï¡¢¡ÈStrategic Translational Action for Empowering Patients¡É¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢´õ¾¯¡¦Æñ¼£À¼À´µÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤«¤éÆÀ¤¿Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÂ¿³ÑÅÙ¤«¤éÈ¯¿®¤·¡¢´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î¡ØÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ë±þ¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
