¹â¹»Ìîµå¤Ç¡ÖÂà¾ì¡ª¡×¤Î°ÛÎã»öÂÖ¤ËÌ¾¾¤â¶ì¸À¡¡¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½Àï¤ÇÊÆ¹ñ´ÆÆÄ·ã¹â¡ª¸µNPB¿³È½°÷µ¼Ô¤¬²òÀâ
¡¡¡þU18WÇÕ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡¡ÆüËÜ6¡½2ÊÆ¹ñ¡Ê2025Ç¯9·î11Æü¡¡²Æì¥»¥ë¥é¡¼¡Ë
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤Î½éÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡R¤ÎAÁÈ¤òÁ´¾¡¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤ÏBÁÈ¤ÇÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤ò±äÄ¹8²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢6¡½2¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡Ç®Àï¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ç¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿8²ó¤À¡£ÆüËÜ¤¬3ÅÀ¤òÆþ¤ì¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤«¤éÂÇ¼Ô¤¬µ¾ÂÇ¡£¤³¤³¤Ç°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï³°Ìî¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤Ï2ÎÝ¤Þ¤Ç¿ÊÎÝ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÊÆ¹ñ¤Î¥¨¥¯¥¹¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¤¬¹³µÄ¡£ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÆâÂ¦¤òÁö¤ê¡¢°ìÎÝ¼ê¤Î¼éÈ÷¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ç¡ÖÆâÂ¦¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¾¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÅÚ¤ò½³¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¹³µÄ¡£¿³È½ÃÄ¤«¤é¤Ï·Ù¹ð¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¿³È½ÃÄ¤¬È½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¸å¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°¡ÊÁöÎÝË¸³²¤Ê¤·¡Ë¡×¤ÎÈ½Äê¤¬²¼¤ë¤È¡¢¥¨¥¯¥¹¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¤¬·ã¹â¡£º£ÅÙ¤Ï¡ÖÂà¾ì¡ª¡×¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£Éî¿«Åª¤Ê¹Ô°Ù¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉî¿«Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬È¯¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£»î¹ç¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡11Ç¯¤«¤é16Ç¯¤Þ¤ÇNPB¿³È½°÷¤òÌ³¤á¤¿µ¼Ô¤¬¡¢¡Ê1¡ËÈ½Äê¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¡Ê2¡ËÂà¾ì½èÊ¬¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ê1¡ËÈ½Äê¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤ä¤ä»°ÎÝÂ¦¤Îµ¼ÔÀÊ¤«¤é´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Îµ¬Â§¤Ê¤é¤ÐÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤Ï¥¢¥¦¥È¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤âÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¥é¥¤¥ó¤è¤ê¥Õ¥§¥¢¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼Â¦¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£·è¤·¤Æ°Õ¿ÞÅª¤ÊÁöÎÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÂÇÀÊ¤«¤éºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÁö¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÆâÂ¦¤òÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢¶áÇ¯²þÀµ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¥é¥¤¥ó¤Î¤ä¤äÆâÂ¦¤Þ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤áÌÀ³Î¤Ê¥ß¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¹ñ¤´¤È¤ËºÙÂ§¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¤Ï¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¿³È½°÷¤Î°Õ¸«¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÇò¹õ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤¥±¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¿³È½°÷¤Î¡Ö¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê2¡ËÂà¾ì½èÊ¬¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡Âà¾ì½èÊ¬¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥¨¥¯¥¹¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¤¬ºÇ½é¤Ë°ìÎÝÉÕ¶á¤ÎÅÚ¤ò½³¤ê¾å¤²¤¿»þÅÀ¤Ç¡ÖÂà¾ì¡ª¡×¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È½Äê¤Î³ÎÇ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿³È½ÃÄ¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤Ê°°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿Éî¿«¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡£¿³È½ÃÄ¤Ï·Ù¹ð¤ËÎ±¤á¤¿¤¬¡¢¶¨µÄ¸å¤ËºÆ¤Ó°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ÖÂà¾ì¡ª¡×¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë½½Ê¬¤ÊÍ¾ÃÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎÂà¾ì½èÊ¬¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤»Ø´ø´±¤ÎÂà¾ì¡£»î¹ç¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®ÁÒÁ´Í³´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸þ¤³¤¦¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ë¤ª¤±¤ë´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¡¢»ÑÀª¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Îµ¬ÈÏ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤Â¸ºß¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤È¤¤Ë°ú¤«¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¶µ°é¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£¡Ê¸µNPB¿³È½°÷¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¦ÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë