¡¡À°·Á¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÇúÈþ½÷¥¥ã¥Ð¾î¡¦¤Þ¤ß¤¬¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¸ø³«¡£¥¨¥ë¥á¥¹¤ÎÈ¢¤ò¾®Á¬Æþ¤ì¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ¿Í¥¥ã¥Ð¾î¡¦¤Þ¤ß¤µ¤ó¤Î¹¤¹¤®¤ë¼«Âð¸ø³«
¡¡9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØCHANCE¡õCHANGE¡Ù#39¤¬ÊüÁ÷¡£Á´¹ñ¤«¤éÄ¶¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢¶ÃØ³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£MC¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¡¢ABEMA¡¦Âí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡Ö°ìÎ®¥¥ã¥Ð¾îÉ÷¿å¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡£Ï»ËÜÌÚ¤È¶äºÂ¤ÎÄ¶°ìÎ®¥¥ã¥¹¥È12Ì¾¤Î¥ê¥¢¥ë¼«Âð¤òÉ÷¿å´ÕÄê»Î¡¦Íû²ÈÍ©ÃÝ¤µ¤ó¤¬´ÕÄê¡£³«±¿ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï20ºÐ¤Î¤Þ¤ß¡ÊÏ»ËÜÌÚ¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÅìµþ¡Ë¡£²Æì¤«¤é¾åµþ¤¹¤ë¤ÈÅìµþ¶þ»Ø¤Î·ãÀï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤Ë¡£²áµî¤Ë¤ÏÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀ°·Á¤â¹ðÇò¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Þ¤ß¤Î¼«Âð¤Ï16¾ö¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¸Ø¤ë1LDK¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥°¥ì¡¼&¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Íû²ÈÀèÀ¸¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¹â¥¹¥³¥¢¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅ¸»¥³¡¼¥É¤Î¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤ò»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³¨¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¿§¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë±¿µ¤UP¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤ð¤³¡¦ßÀ¸ýÍ¥¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÈ¢¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾®È¢¤ËÃíÌÜ¡£¤Þ¤ß¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¤ÎÈ¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®Á¬¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾×·âÅª¤ÊÃæ¿È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¾®Á¬¤Ã¤Æ²È¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡¤Þ¤ß¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËºâÉÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤º¡¢¼ê¤Ç¤ªÄà¤ê¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤éµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Öµ¢¤Ã¤Æ¡¢¾®Á¬¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°Æþ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤ª»¥¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡×¤È¹ë²÷¤Ê»ÙÊ§¤¤Êý¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£