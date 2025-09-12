¡ÚÌîµå¡Ûµð¿Í¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬BC¥ê¡¼¥°¤ÇÆó´§²¦¤Ë¡Ö£±Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯Ìîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Á°ÊÔ¡ÚÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ï¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Û
¡¡2022Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢µð¿Í¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¹ç·×£³¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê33ºÐ¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¤Î¿ÀÆàÀî¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌîµå¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÆüËÜ¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¿ÀÆàÀî¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼
¡¡£´·î30Æü¤ÎÆþÃÄµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢BC¿ÀÆàÀî¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢£µ·î£µÆü¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢50 »î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.293¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢58ÂÇÅÀ¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¡ÖËè»î¹ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤äÂÇÅÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤â¡¢ºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎËö¤ËBC-West¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹·î13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëBC¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¶¯¤¤·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤â¡Ø°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð......¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ£²ÈÖÌÜ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¡¢2006Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¡Ê2007Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤¿Åö½é¤Ï¡ÖËÌ¿®±Û¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤Ï¡¢20Ç¯¤ËÇ÷¤ëÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢NPB¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î"¼õ¤±»®"¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£ºòµ¨¤ÏÆ±¥ê¡¼¥°¤À¤±¤Ç£µÌ¾¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆNPB¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«¿È¤Î¤è¤¦¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Ç®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤âÆüËÜ¤âÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢Æü¡¹¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«¤º¤È¡Ø°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡BC¿ÀÆàÀî¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂ®151¥¥íº¸ÏÓ¤ÎÉÚ½Å±ÑÆóÏº¤é¡¢¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¤¬Ç÷¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬Æüº¢¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤À¡£
¡ÖÌîµå¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î·ã¤·¤¤¶¥µ»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨°¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Ë¤ÏÉ¬¤º¼¡¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¼¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë»î¹ç¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚNPBÉüµ¢¤â»ëÌî¤Ë¡Û
¡¡2022Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÉð´ï¤Ëº¸Íã¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¤Ë124»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.271¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¡¼¡¢¥Ð¥ó¥À¥Ê¤òÆ¬¤Ë´¬¤¤¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à»Ñ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤â½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¹â¶¶Îé¡¢Àô·½Êå¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«20»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾å¤â¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºòÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤¤¤Ä¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç£³ÅÙ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÍèÆüÁ°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤äÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢º£µ¨¥×¥ì¡¼¤¹¤ëBC¿ÀÆàÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬¤è¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤â¿¼¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¡Ø¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¤·¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡ËºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡BC¿ÀÆàÀî¤Ø¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢NPB¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿°ÕÍß¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂç³Ø¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤ÎµåÃÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¾Íè¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÆÏ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°úÂà¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬......¡£
¡ÖÍèµ¨°Ê¹ß¤ÎÍ½Äê¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Ï½ã¿è¤Ë£±Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯Ìîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¾Íè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢ÌÜÀè¤Î»î¹ç¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤ì¤òÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¼ºÇÔ¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤òÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤ËNPBÉüµ¢¤Ê¤É¤ÎÌ¤Íè¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç£³¥Á¡¼¥à¤ËÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ëßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÀ©¤·¡¢£¹·î£·Æü¤ËBC-WestÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿BC¿ÀÆàÀî¤Ï¡¢13Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë·²ÇÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ú¥¬¥µ¥¹¤È¤ÎBC¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÄ©¤à¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤ï¤º¤«¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¡¢ºÇ¹â¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤é¤ì¤¿¡£¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ÏÌîµå¤Î¿ÀÍÍ¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤è¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡BC¿ÀÆàÀî¤òÄº¾å¤Þ¤ÇÆ³¤¯¤¿¤á¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡£
¡Ê¸åÊÔ¡§¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÏBC¿ÀÆàÀî¤Î¼çË¤¤È¤·¤Æ¡¢µð¿Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡ä¡ä¡Ë
¡ÊÄÌÌõ¡§²¬粼ºÚÊæ¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼
1991Ç¯10·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¡¦¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼½Ð¿È¡£³°Ìî¼ê¡£2012Ç¯¤ËMLB¥É¥é¥Õ¥È£³½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ97°Ì¡Ë¤Ç¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¥×¥íÆþ¤ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤Ï³ð¤ï¤º¡¢¿ô¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ø¡£2020Ç¯¡¢2021Ç¯¤È£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤È¥·¡¼¥º¥óMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£2022Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£2023Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£2025Ç¯£´·î¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¤Î¿ÀÆàÀî¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£