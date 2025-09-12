ËÌÂ¼¾¢³¤¡õº£ÅÄÈþºù¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¡ÈÀïÍ§¡É¤È¸ì¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù»£±Æ¤ò²óÁÛ¡Ö¤è¤êå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×
9·î12ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤ÆÌø°æ¿óÌò¤ò±é¤¸¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¤¬½Ð±é¡£Æ±ºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÊ¡¦¤Î¤ÖÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëº£ÅÄÈþºù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Ûº£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¿·º§É×ÉØSHOT¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÂ¼¤ËÂÐ¤·¡¢º£ºî¤Ç6ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦º£ÅÄ¤¬¡¢VTR¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»£±Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»ä¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë¤É¤Ê¤¿¤«¤Ê¡©¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¤¦¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¤«¤Ê¤ê¿®ÍêÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¤êÊâ¤ó¤À¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀïÍ§¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎËÌÂ¼¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÀïÍ§¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¡¢´ÆÆÄ¤È¤«¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÏÃ¤¹Á°¤Ë¡Ø¤Î¤Ö¤É¤¦»×¤¦¡©¡Ù¤È¤«¡£2¿Í¤Ç²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¸¤ã¤¢ÏÃ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È2¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±éµ»¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤ÏºÇ½é¤Ëº£ÅÄ¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÍ¡¢°ìÅÙ¤â³Ú²°¤Ëµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¡¢1Ç¯´Ö¡£µ¤¤Å¤±¤ÐÅÓÃæ¤«¤é¡¢¤Î¤Ö¤â¤º¤Ã¤ÈÁ°¼¼¤Ë¤¤¤Æ¡×¡Ö2¿Í¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡×¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÃý¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æü¡¹¤òËÜÅö¤Ë¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£