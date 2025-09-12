¡Ú3Ï¢µÙÂç±«¾ðÊó¡ÛÅÚÆü¤ÏÆüËÜ³¤¤òÄÌ¤ëÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤Ë 13Æü¤ÏÅì³¤¤Ç 14Æü¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÇÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì ±«¤ÈÉ÷¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
13Æü(ÅÚ)¤ÏÆüËÜ³¤¤òÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤·¡¢Á´¹ñÅª¤Ë±«¤Î¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
13Æü(ÅÚ)¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÀ¾ÉÕ¶á¤ËÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¡¢Åì¤Ø¤È¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÀ¾¤ËÁ°Àþ¤¬¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü(Æü)¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤ÏÀéÅçÉÕ¶á¤ËÃ£¤·¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤éÂçÎ¦¤Ø¤ÈÁ°Àþ¤¬¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³¤¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤ÎÆî³¤¾å¤Ë¤¢¤ë¹âµ¤°µ¤Î»þ·×²ó¤ê¤ÎÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ë¤ÏÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ßÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
13Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤ÏÄ«Á¯È¾Åç¤«¤éÆüËÜ³¤¤Ø¤È¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Æî¤«¤é¤ÎÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÏÆüËÜ¤ÎÆî³¤¾å¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢ÆüÃæ¤Ï¶áµ¦¤«¤éÅì³¤¡¢´ØÅì¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃëÁ°¤«¤é¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤ÅìËÌ¤Ç±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
14Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤«¤é¤Î¤Ó¤ëÁ°Àþ¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¸áÁ°Ãæ¤ÏÂç±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
13ÆüÅÚÍËÆü¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤äÅì³¤¤Ç¤â13Æü¤Ï±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢13Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤¬¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç150¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÅª¤Ë±«¤Î¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ï14Æü¤ÎÆüÍËÆü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢15Æü·îÍËÆü¤«¤é¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½µËö¤ÎÅÚÆü¤ÏÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
