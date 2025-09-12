¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ù60¼þÇ¯´ë²èÂè1ÃÆ¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÍèÇ¯¤Ç60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1966Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥×¥íÌîµå»Ë¤Ë»Ä¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¤òÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¼Â¶·Ãæ·Ñ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£Æ±¶É¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤Î10·î¤«¤éÍèÇ¯¤Î60¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Çµ±¤«¤·¤¤ÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤À¤±¤¬Æþ²ñ¤òµö¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¡×¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡Ù¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¿·ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ10·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡10·î4Æü¤è¤ê¡¢Ëè½µÅÚÍË¸á¸å5»þ20Ê¬¡Á50Ê¬¤ËÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢²û¤«¤·¤¤¸½Ìò»þÂå¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñÆâ¤Î¥×¥íÌîµå¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë¡£Ä¶°ìÎ®¤ò·Ð¸³¤·¤¿±ýÇ¯¤ÎÌ¾Åê¼ê¡¦Ì¾ÂÇ¼Ô¤À¤±¤¬¸ì¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÌîµå¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã»²¹Í»ñÎÁ¡ä
¡ÚÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñÆþ²ñ¾ò·ï¡Û
Åê¼ê¤È¤·¤ÆÄÌ»»200¾¡Íø°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö°Ê¾å/ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÄÌ»»2000°ÂÂÇ°Ê¾å Ã£À®¼Ô¡ÊNPB¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÆüÊÆ¹ç»»¡Ë
¡ÚÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ²ñ°÷¡Û¡Á¸½ºß¤ÎÌ¾µå²ñ²ñ°÷Áª¼ê¤Ï64¿Í¡ÊÅê¼ê16¿Í¡¢Ìî¼ê48¿Í¡Ë
¡ã²ñ°÷Áª¼êÅê¼ê¡ä
´äÀ¥¿Îµª¡¢¾å¸¶¹À¼£¡¢¹¾²ÆË¡¢¹©Æ£¸ø¹¯¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡¢ÎëÌÚ·¼¼¨¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢ÅìÈø½¤¡¢Ê¿Ìî²Â¼÷¡¢Ê¿¾¾À¯¼¡¡¢Æ£Àîµå»ù¡¢»³ÅÄµ×»Ö¡¢»³ËÜ¾»¹¡¢ÊÆÅÄÅ¯Ìé¡¢
¡ã²ñ°÷Áª¼êÂÇ¼Ô¡ä
ÀÄÌÚÀë¿Æ¡¢½©»³¹¬Æó¡¢ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ¡¢¿·°æµ®¹À¡¢¿·°æ¹¨¾»¡¢¹ÓÌÚ²íÇî¡¢ÍÆ£ÄÌÀ¤¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡¢°æ¸ý»ñ¿Î¡¢ÀÐ°æÂöÏ¯¡¢°ðÍÕÆÆµª¡¢ÆâÀîÀ»°ì¡¢²¦Äç¼£¡¢ÂçÅçÍÎÊ¿¡¢¾®³Þ¸¶Æ»Âç¡¢²ÃÆ£½¨»Ê¡¢¶âËÜÃÎ·û¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¡¢·ª»³¹ª¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª¡¢¶ðÅÄÆÁ¹¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¡¢¼ÆÅÄ·®¡¢ÎëÌÚ°ìÏ¯(¥¤¥Á¥í¡¼)¡¢Î©Ï²ÏÂµÁ¡¢ÅÄÃæ¹¬Íº¡¢Ã«ÈË¸µ¿®¡¢ÅÚ°æÀµÇî¡¢Ä»Ã«·É¡¢ÃæÂ¼µªÍÎ¡¢
ÌîÂ¼¸¬ÆóÏº¡¢Ä¥ËÜ·®¡¢¹À¥½Ç¸ù¡¢Ê¡±ºÏÂÌé¡¢Ê¡Î±¹§²ð¡¢Ê¡ËÜË¡¢Æ£ÅÄÊ¿¡¢¸ÅÅÄÆØÌé¡¢Á°ÅÄÃÒÆÁ¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û¡¢¾¾°æ½¨´î¡¢¾¾¸¶À¿¡¢µÜËÜ¿µÌé¡¢»³ºêÍµÇ·¡¢»³ËÜ¹ÀÆó¡¢¼ã¾¾ÊÙ¡¢ÏÂÅÄ°ì¹À
¡ÊÌ¾ÍÀ²ñ°÷¢¨Ë×¸Î¼Ô¡Ë
°ðÈøÏÂµ×¡¢¹¾Æ£¿µ°ì¡¢ÂçÅç¹¯ÆÁ¡¢Âç¿ù¾¡ÃË¡¢³áËÜÎ´É×¡¢ÌçÅÄÇî¸÷¡¢¾®»³ÀµÌÀ¡¢ËÌÊÌÉÜ³Ø¡¢°á³Þ¾ÍÍº¡¢¹âÌÚ¼éÆ»¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¡¢ÌîÂ¼¹îÌé¡¢³§ÀîËÓÍº¡¢Â¼ÅÄÃû¼£¡¢Â¼»³¼Â¡¢»³Æâ°ì¹°
