²¬ËÜ¹¬ÂÀ¡¢£³ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ï½ãÎõ¤Î¼ò°æ°ì·½¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¡¡¡Ö²Î¤¬¾å¼ê¡£ËÜÊª¤Î¡Ø²Î¼ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈÀä»¿
¡¡²Î¼ê¤Î²¬ËÜ¹¬ÂÀ¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£³ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±Ê±ó¤Î¾Â¤ËÂÄ¤Á¤¿¥Þ¥ê¥ª¥Í¥Ã¥È¡×¡Ê£±£°ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë°¥½¥¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤È²Î¾§ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î²ÎÍØ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥·¥ó¥¬¡¼¤Ç¡¢º£¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´£³¶Ê¤Ê¤É¤ò²Î¾§¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¡Ö£³¶Ê¡¢ÊõÊª¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ°¦¤Î²Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°¦¤Î·Á¤¬¤¢¤ë¡£¿¶¤êÉý¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²Î¾§¤·¤¿É½Âê¶Ê¡Ö±Ê±ó¤Î¾Â¤ËÂÄ¤Á¤¿¥Þ¥ê¥ª¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤Çºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿½ãÎõ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¼ò°æ°ì·½¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡££²¿Í¤ÇÇ®¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«½ãÎõ¤Î¼ò°æ¤µ¤ó¤Ë»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤ÉÌÌ¼±¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£¼ò°æ¤Ï²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤âÎ©¤Á²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²Î¤¬¾å¼ê¡£½ãÎõ¤Ï¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í¸ý¥Ñ¥¯¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÜÊª¤Î¡Ø²Î¼ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£±£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿½ãÎõ¡£¼ã¼ê»þÂå¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤Îµµ¸Í¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼ò°æ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÆ»¤Ï³«¤±¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÆ±¤¸²ÎÍØ²Î¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£