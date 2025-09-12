ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¡½Ð¸þ¼Ô¤Ë¤è¤ë¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·Ìó600·ï¡¦£·¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë³ÈÂç¡¡²ñ¼Ò¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤òÊó¹ð
ÆüËÜÀ¸Ì¿¤«¤é¤Î½Ð¸þ¼Ò°÷¤¬¶ä¹Ô¤Î»ñÎÁ¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¡£ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢Îà»÷¤Î»ö°Æ¤¬604·ï¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ç¤Ï¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤¬¡¢¶ä¹Ô¤ÎÆâÉô»ñÎÁ¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬7·î¤ËÈ¯³Ð¡£¶âÍ»Ä£¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¼ÒÆâÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢13¿Í¤Î¼Ò°÷¤¬¤ª¤è¤½6Ç¯´Ö¤Ç604·ï¤Î»ñÎÁ¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á½Ð¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ò´Þ¤à7¤Ä¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ç¡¢»ñÎÁ¤ÏÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÊý¿Ë¤ä¶ÈÀÓÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ê»Ø¼¨¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤ÏÍèÇ¯4·î¤ò¤á¤É¤Ë¶ä¹Ô¤Ê¤É±Ä¶ÈÉôÌç¤Ø¤Î½Ð¸þ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£