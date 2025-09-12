ÃæÀî²È¡¦¹ä¡¡ºå¿ÀÍ¥¾¡¤ÇÆ»ÆÜËÙ¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¿Í¡¹¤ËÊò¤ì¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î·ù¤¤¤ä¤ï¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÃæÀî²È¡×¤Î¹ä¤¬£±£²Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæÀî²È¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ»ÆÜËÙ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Åç¤Ë£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÍ¥¾¡¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¹ä¤¬¡ÖÂçºå¤Ï¥¢¥ì¤Ç¤¹¤Í¡£ºå¿ÀÍ¥¾¡¤Ç¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤¬Í¥¾¡¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤¬´¿´î¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç°î¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÆ»ÆÜËÙÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¿Í¤Þ¤Ç¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£¹ä¤Ï¡ÖÈô¤Ó¹þ¤ß·Ù²ü¤·¤Æ¡¢Æ»ÆÜËÙ¤Î¤È¤³·Ù»¡´±¡¢Î©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤½¤ì¤ò¸«±Û¤·¤ÆÁê¹ç¶¶¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¤ó¡©¥¢¥«¥ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡£¤¢¤ì²¿¤Ê¤ó¡©¥¢¥Û¤Ê¤ó¡©¥¢¥¤¥Ä¤é¡×¤È°ì³å¡£ÁêÊý¡¦ÎéÆó¤â¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡¢¤â¤¦¤¨¤¨²Ã¸º¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ä¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤ä¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¹Ô¤¯¤ä¤ó¡£¹Ô¤¯¤Ê¤è¡£Ã¯¤â¸«¤£¤Ò¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î·ù¤¤¤ä¤ï¡£Ã¯¤¬´î¤ó¤Ç¤ó¤Î¡©¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¿Í·ïÈñ¤ä¤«¤é¤Í¡¢·Ù»¡¤â½ÐÆ°¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊò¤ìÀ¼¤ÇÏÃ¤·¡Ö°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ø¤ó¤ä¤ó¡£½èÈ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¤ó¤±¤É¤Ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤ÈÎ¯¤áÂ©¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£