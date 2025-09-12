¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÁíºÛÁªÎ©¸õÊä°Õ¸þ¤Ë¾®Âô°ìÏº»á¡Ö¼«¸ÊËþÂ¤Î¡Ø¤Þ¤Þ¤´¤È¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ï£±£²Æü¡¢³ÕµÄ¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë´Ø¤·¤ÆÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼«¿È¤ÎÂÐ±þ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï½µËö¤ËÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£¿Ü²ì»Ô¤Ç»Ù±ç¼Ô¤¿¤Á¤ÈÌÌ²ñ¤·¤ÆÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¡¢Íè½µÃæ¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤Àµ¼°¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±²Ãæ¤Î¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¤Ï³ÕÎ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¸øÌ³Í¥Àè¤Î¤Ê¤«¤ÇÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¡£ÃÏ¸µ¤Î²£¿Ü²ì¡¢»°±º¡£ÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÊÒ¤È¤¤âËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï²£¿Ü²ì¤È»°±º¤Î¤¢¤ÎÌîÅÞ»þÂå¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»×¤¤¡¢À¼¤ò¤¦¤«¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÊÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊä¤ò¡ËºÇ½ªÅª¤ËÂÐ±þ¤·¡¢È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤ÏºòÇ¯£¹·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÇÏ¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï£³°Ì¡£¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Î£·£µÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Ï£³°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ·èÁªÅêÉ¼¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ»þÂå¤Ë´´»öÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î»öÌ³½ê£Ø¤ò¹¹¿·¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤¿¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¸Ç¤á¤ë¡Ä¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ï´ßÅÄÁ°¼óÁê¤Ë¡Ø½ÐÇÏ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤Æ»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊª²Á¹âÆ¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Î²ÃÂ®¤Ç¹ñÌ±¤¬¶ì¤·¤àÃæ¡¢¤½¤ì¤é¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤À¯¼£¤ò¡¢¼«¸ÊËþÂ¤Î¡Ø¤Þ¤Þ¤´¤È¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
