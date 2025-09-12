aespa¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþ¸ª¥é¥¤¥óÈäÏª¡Ö²ÚÔú¤ÇåºÎï¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎWINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaespa¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢¿§ÇòÁÇÈ©¤Î¤¾¤¯¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯»Ñ
¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ï¡Ö¡ôpoloralphlauren¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¼¼Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿§Çò¤ÎÁÇÈ©¤äÈþ¤·¤¤¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²ÚÔú¤ÇåºÎï¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿§Çò¤ÇÆ´¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
